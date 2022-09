Ginevra Lamborghini, la bugia al GF VIP: “Faccio in fretta…”, ha mentito a Signorini

Ginevra Lamborghini ha mentito ad Alfonso Signorini: parlando con gli altri concorrenti si è contraddetta circa un’affermazione che aveva condiviso prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

Ginevra Lamborghini ha detto una bugia e si è contraddetta da sola: in una delle prime giornate dentro la casa, la giovane ha stupito tutti con una confessione che è andata contro a un’intervista rilasciata prima di partecipare al Grande Fratello VIP.

Ginevra è la sorella maggiore di Elettra, la cantante che tutti abbiamo imparato a conoscere. Classe 1992, è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP, insieme ad Antonino Spinalbese, che ha già fatto parlare di sé, Wilma Goich, Pamela Prati e molti altri.

Nipote di uno dei più grandi imprenditori italiani, la ragazza ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle: Flaminia, Lucrezia ed Elettra. Anche lei è molto appassionata di musica e, come la sorella più conosciuta, vorrebbe intraprendere una carriera in quel mondo.

Ginevra non ha molti rapporti con la sorella: le due si sono allontanate da prima della pandemia per motivi non noti, di cui la giovane ancora preferisce non parlare. Durante i primi giorni di vita nella casa si è però aperta e ha raccontato di quanto sia amareggiata per questo allontanamento.

Anche se non ha spiegato il motivo della rottura, ha comunque parlato del fatto che sia stata allontanata dalla sua stessa famiglia. “Il Natale 2021 è stato terrificante, perché mia madre mi ha chiesto alle 19 del 24 dicembre di andarmene perché non ero gradita a cena” ha confessato.

A detta di Ginevra le due non hanno mai davvero litigato, ma c’è stata una rottura improvvisa, forse a causa di rancori che si portavano dietro da tempo. Di mezzo, secondo la ragazza, ci sono anche complesse dinamiche famigliari, compresi i confronti che faceva il padre, mettendole l’una contro l’altra.

Ginevra Lamborghini ha mentito

Sembra che tra le clausole che Ginevra ha proposto al Grande Fratello per la sua partecipazione ci sia anche il divieto di farle domande sulla sua famiglia. A quanto pare, però, la ragazza si sta aprendo da sola, e forse pian piano sapremo di più su questa storia.

Chiacchierando con Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e George Ciupilan, Ginevra si è contraddetta riguardo la sua situazione sentimentale: prima di entrare nella casa aveva detto di essere single. Parlando coi tre ragazzi, però, ha affermato “In realtà ho una persona che mi aspetta fuori!”.

A questo punto Antonino si è mostrato stupito, e le ha confessato che pensava fosse single e si fosse lasciata da poco. “Eh ma faccio in fretta…” ha risposto Ginevra, alludendo a un nuovo amore che la aspetta fuori dalla casa.