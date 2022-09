Michelle Hunziker distrutta dal dolore: le sue parole straziano il cuore di tutti

Michelle Hunziker affronta una perdita dolorosa e lascia un messaggio social che smuove le emozioni del suo pubblico.

È impossibile non associare ironia e simpatia alla figura di Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano e non solo. La donna ha alle spalle una lunghissima carriera fatta da grandi programmi di successo tra cui Love Bugs, Paperissima, ed è stata per molti anni al timone del tg satirico Striscia la Notizia.

L’anno scorso Michelle Hunziker ha raggiunto un traguardo incredibile: ha, infatti, condotto il One Woman Show Michelle Impossible. È stato uno spettacolo incentrato interamente sulle abilità artistiche della conduttrice, che si è circondata dei suoi più cari amici per portare a casa uno show di grande valore.

Gli inizi e gli amori di Michelle Hunziker

Nata in Svizzera, Michelle Hunziker si trasferisce a Milano da giovanissima, grazie alla partecipazione al famoso concorso di bellezza Miss Buona Domenica dell’edizione 1992/93, concorso che riuscirà a vincere. Da qui parte la sua carriera e la donna inizia a collaborare con la Gialappa’s Band in Mai Dire Lunedì, e con Paolo Bonolis ne I Cervelloni.

Dopo una collaborazione con Pippo Baudo e la conduzione di Cindarella, un programma svizzero dove i concorrenti vogliono cambiare radicalmente il loro look, Michelle approda finalmente a programmi incentrati interamente su di lei, facendosi amare sempre di più dal pubblico.

Michelle Hunziker ha fatto parlare di sé anche per la sua vita amorosa. Michelle incontra Eros Ramazzotti da giovane, e con lui, dopo un colpo di fulmine, si sposa prestissimo e ha una bimba: Aurora Ramazzotti. La loro storia è terminata qualche anno dopo e per anni i due sono stati lontani. Adesso, però, pare che abbiano ripreso i rapporti e siano legati da un amore fraterno.

In seguito, Michelle si sposa con Tomaso Trussardi e dall’imprenditore ha due bambine: Sole e Celeste. Purtroppo, anche con l’uomo, dopo parecchi anni insieme la storia finisce. Ma la showgirl si lega subito al bell’ortopedico Giovanni Angiolini, con il quale, però, pare essere già finita.

Adesso la donna affronta un dolore molto grande: stiamo parlando della perdita della sua cagnolina. Lilly era una barboncina nana color champagne, che ha accompagnato Michelle in gran parte della sua vita.

Ecco le parole che la donna ha dedicato al suo animaletto:

“Ovunque fossi, qualunque cosa facessi, c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me. Nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva… Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato”.

Michelle continua: “il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora resta solo un vuoto incommensurabile… e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”

Siamo sicuri che con l’amore della sua famiglia riuscirà a superare anche questo momento molto delicato.