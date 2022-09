Michelle Hunziker di nuovo con Tomaso? Un nuovo indizio lo dimostra, riavvicinamento

Dopo la rottura con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker ci sta riprovando con Tomaso: tentativi vani o sta succedendo qualcosa? Le sue stories parlano chiaro

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le ipotesi si rincorrono sul web dopo le ultime Instagram stories della showgirl, che hanno lasciato degli indizi sul possibile ricongiungimento tra i due.

La showgirl si era separata dall’imprenditore all’inizio di quest’anno. Tra i due era subentrata una crisi che non erano riusciti a superare: le cause, a quanto pare, sembrano essere legate al riavvicinamento di Michelle all’ex marito Eros Ramazzotti (col quale si era scambiata un bacio in diretta). Trussardi non avrebbe sopportato questo gesto d’affetto e da quel momento sarebbe cominciata la crisi.

La showgirl infatti ha recuperato i rapporti con l’ex marito già da diversi anni, dopo una rottura tutt’altro che semplice. I due, si sono sposati molto giovani, hanno avuto una figlia, Aurora, che oggi aspetta il suo primo bambino. Michelle ed Eros sono entusiasti di diventare nonni, e hanno espresso tutto il loro affetto per la figlia.

Dopo la fine della storia con Trussardi, Michelle ha passato l’estate con Giovanni Angiolini, chirurgo sardo. I due si erano conosciuti quando la showgirl si era occupata della sua linea di bellezza, e aveva chiesto al chirurgo di seguire la produzione. Lui si era innamorato di lei fin da subito ma, visto che era ancora sposata, si era tenuto in disparte.

Dopo la rottura con Trussardi, Angiolini è tornato alla carica e ha frequentato la showgirl per tutta l’estate. I due erano presi da una forte passione, ma alla fine la storia non è durata e ad agosto è finito l’amore.

Michelle Hunziker, un nuovo gesto per Tomaso

La showgirl ora è tornata single ma, a quanto pare, non per molto. Sembra infatti che Michelle si sia riavvicinata a Tomaso, o almeno ci stia provando; lui, invece, non sembra troppo interessato a perdonarla, almeno non nell’immediato.

Poco tempo fa la showgirl aveva condiviso una foto sul suo profilo Instagram in cui indossava la fede nuziale che le aveva regalato l’imprenditore. Un tentativo di riavvicinarsi a lui, forse, ma Trussardi sembra non aver apprezzato.

Pochi giorni fa, però, la Hunziker ha condiviso delle stories in cui porta a passeggio Odino, il levriero di famiglia che dopo la separazione è rimasto con Trussardi. Il cane era in compagnia degli altri cani di Michelle, Leone e Lilli. Michelle è tornata a casa da Tomaso? O forse i due sono rimasti amici e lei gli sta facendo un favore?