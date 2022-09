Accuse pesantissime da Roberto D’Agostino a Ilary Blasi, a parlare è l’avvocato della presentatrice

Dopo le dichiarazioni davvero sconcertanti di Roberto D’Agostino a Domenica In arriva la smentita direttamente dall’avvocato di Ilary Blasi, insinuazioni davvero forti.

Proprio ieri durante la puntata di Domenica In, nel salotto di Mara Venier era presente il giornalista e uno dei maggiori esponenti di gossip Roberto D’Agostino, il quale parlando della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto delle affermazioni davvero scottanti sulla famosa presentatrice.

Roberto sembra essere una persona profondamente informata sull’andamento di questa brusca separazione sin dalle prime battute, tanto che direttore del sito di Dagospia è stato il primo a dare la notizia della separazione tra la famosa conduttrice televisiva e l’ex campione della Roma.

D’Agostino, ospite di Mara, durante l’intervista si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni davvero pesanti, ha parlato di alcuni messaggi erotici che Francesco avrebbe trovato sul telefono della ex moglie, considerata proprio dal giornalista una delle tante “presunte prove devastanti”.

Lo stesso ne ha raccontato in questi termini introducendo con parole dure la situazione, “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”.

Poi ha proseguito facendo delle affermazioni importanti, “Francesco Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi e il video dove prende i Rolex. I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati”.

Una situazione davvero pesante quella che ne emerge dal racconto di D’Agostino, “La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d’accordo”.

Dopo le dichiarazioni del giornalista, che ovviamente non sono passate inosservate, è arrivato prontamente un comunicato da parte dell’avvocato della Blasi, Alessandro Simeone che senza mezzi termini smentisce categoricamente, “La notizia riportata è falsa, non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”.

Proprio di questi messaggi però ne aveva parlato il diretto interessato Francesco Totti durante l’ormai famosa intervista rilasciata al Corriere della Sera, probabilmente esiste un fondo di verità riguardo a questi messaggi che Ilary si sarebbe scambiata con un uomo, ma per adesso la smentita dell’avvocato continua a lasciare un alone di mistero su quello che realmente è accaduto.

Invece fa strano che non ci sia stato nessun accenno alla questione relativa al presunto ‘furto’ dei Rolex e del video che smaschererebbe il fatto. Sarà una situazione che si protenderà per diverso tempo e i colpi sembrano diventare sempre più violenti e bassi.