Romina Power in lacrime: “Non è più tra noi”, doloroso lutto in famiglia | foto

Romina Power si trova un’altra volta a fare i conti con il dolore a causa di un drammatico lutto in famiglia. L’annuncio arriva sui social e rattristisce i suoi fan.

Romina Power è stata sposata per diversi anni con Albano Carrisi, con cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

La coppia era inseparabile sia sopra il palco e dietro le quinte, ma ha affrontato un’enorme sofferenza, ossia quella di perdere una figlia. La loro primogenita Ylenia, infatti, è misteriosamente scomparsa durante un viaggio oltreoceano tra il 1993 e il 1994.

Ancora oggi quello che è successo a Ylenia è un mistero e non si sa se sia morta, visto che il suo corpo non è mai stato ritrovato. Si tratta di una vera tragedia che ha coinvolto la famiglia Carrisi: alcuni pensano che sia stato proprio questo dolore il motivo di rottura tra Albano e Romina, sconvolti dalla perdita della loro amata figlia.

Le opinioni dei due sulla fine di Ylenia sono profondamente diverse. Lui, infatti, dà credito all’ipotesi di due ragazzi che l’avrebbero vista per l’ultima volta mentre si lanciava nel Mississippi attorno alla mezzanotte del 6 gennaio, dopo aver affermato di appartenere all’acqua.

Secondo Romina, invece, la figlia non sarebbe morta, o almeno non in questo modo. Durante il viaggio Ylenia aveva conosciuto il trombettista di strada Alexander Masakela con precedenti per molestie e droga, che – secondo la mamma – avrebbe approfittato di Ylenia coinvolgendola nella famigerata ‘tratta delle bianche’, drogandola e segregandola.

Due opinioni divergenti unite da un dolore: quello di perdere la figlia. Forse, sono state queste due dolorose convinzioni a porre fine alla relazione tra i due, che si amavano profondamente.

Romina affronta un doloroso lutto in famiglia

Dopo la drammatica vicenda della figlia, però, Romina ha vissuto un altro doloroso lutto, che ha raccontato con parole toccanti sui social.

Tramite un post su Instagram la cantante ha detto addio a una delle persone più importanti della sua vita, scrivendo: “Taryn non più sulla terra ma sempre nel cuore e nella mente”.

La donna in questione è sua sorella, l’attrice Taryn Power, morta nel 2020 a causa di una rara forma di leucemia.

A dare l’annuncio della scomparsa nel 2020 fu proprio Romina Power, che in occasione del suo compleanno ha voluto ricordare la sua amata sorella tramite un commovente post su Instagram lo scorso 13 settembre.

Romina ha dovuto affrontare un altro momento drammatico per la sua famiglia dopo la morte del padre, che fu motivo di enorme sofferenza per la cantante. L’uomo era Tyron Power, un attore molto famoso nel periodo degli anni ’30 e ’50 conosciuto per essere uno degli attori più celebri di Hollywood.