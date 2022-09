“L’ho baciata sulla bocca e ho vomitato per 7 giorni”, proprio lui umilia Belen

Una situazione davvero imbarazzante per una delle showgirl più amate a apprezzate del panorama televisivo italiano, Belen Rodriguez ha ricevuto una critica pesantissima da un noto personaggio dello spettacolo.

Un vip con la V maiuscola che dopo un bacio sulla bocca tra i due ha detto di aver “vomitato per una settimana”, davvero poco carino ed elegante come commento.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più belle e ammirate della televisione, sono tanti gli uomini che anelano a poter avere un suo bacio, un sogno per tanti e che in pochi hanno potuto realizzare, eppure proprio uno dei Vip del nostro Paese, quando si è trovato nella situazione di essere baciato appassionatamente dalla bella presentatrice argentina ha reagito in modo assolutamente contrario e sconsiderato.

Il Vip ha confessato in seguito all’accaduto che quel bacio non gli è piaciuto per niente tanto da farlo stare male per una settimana. Qualcosa di estremamente esagerato a meno che la bella Belen non avesse iniettato al malcapitato del veleno (una situazione ovviamente inverosimile), diversamente le sue parole risultano davvero poco lusinghiere, soprattutto perché per quanto possa piacerti o meno la persona, fare una rivelazione così pesante sembra davvero un attacco gratuito e voluto.

Ma chi è il noto vip che avrebbe ‘vomitato’ dopo un bacio sulla bocca di Belen?

Si tratta di un noto personaggio dello spettacolo italiano, cantautore e paroliere tra i più importanti del panorama musicale italiano che in una circostanza particolare ha rivelato di aver ricevuto un bacio appassionato con tanto di lingua dalla famosa presentatrice e di aver vomitato per sette giorni.

Il noto cantautore e paroliere siciliano si trovava sul set di Quelli che il Calcio per girare uno sketch quando improvvisamente Belen lo avrebbe preso alla sprovvista dandogli questo bacio con la lingua incriminato, lo stesso ha raccontato un dettaglio inaspettato dicendo che la famosa showgirl gli avrebbe aperto la bocca e lo avrebbe baciato con fervore.

Le conseguenze di questo atto appassionato, ma evidentemente non gradito, sarebbero state un malessere di una settimana, tanto da parlare di ‘vomito’, ma chi mai avrebbe potuto dire una cosa del genere rivolto alla bella Belen?

Il bacio della discordia, Belen lo bacia e lui si sente male

Il famoso cantautore italiano che non ha gradito il bacio di Belen è Cristiano Malgioglio, una delle figure di maggiore spicco nel panorama dell’intrattenimento del nostro Paese.

Originario di Ramacca, in Sicilia, Cristiano è autore di alcuni dei testi più famosi del panorama musicale italiano, ma come mai avrebbe fatto un’affermazione tanto forte dei confronti di Belen? E soprattutto dopo un’accusa così pesante e umiliante è arrivata la replica della bella presentatrice argentina?

Ovviamente Belen Rodriguez non è di certo una persona che le manda a dire, infatti la sua replica al cantautore dal biondo ciuffo è arrivata come un tornado, la showgirl ha risposto che piuttosto che baciare con passione il cantautore ossigenato preferirebbe limonare con il noto immobiliarista Roberto Carlino. (Povero Carlino buttato in mezzo alla faida senza motivo).