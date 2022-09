Bufera su Ilary Blasi, le lettere del tradimento nascoste nell’armadio: “Ecco come l’ho scoperto”

Passano i giorni ma la rottura tra Ilary e Totti rimane al centro dei riflettori. Quella che doveva rimanere una separazione privata ormai è sulla bocca di tutti e ogni giorno escono fuori nuovi retroscena sconcertanti.

Nonostante Ilary e Totti volessero mantenere un profilo basso dopo la loro separazione per tutelare i figli, si è scatenato un vero caos mediatico. La causa sta anche nell’intervista fiume che l’ex capitano della Roma ha dato al Corriere della Sera: una chiacchierata piena di scomode dichiarazioni che ha sollevato questioni inimmaginabili, a partire da amanti, fino a parlare di Rolex e Birkin.

Totti-Blasi, il tradimento: un retroscena choc lascia tutti senza parole

Ora si aggiungono le dichiarazione di Sean Brocca, ex fidanzato di Ilary, che rivela a Fabrizio Corona retroscena choc e parla di misteriose lettere trovate nell’armadio della conduttrice romana. Senza mezze misure, il modello avrebbe confessato a Corona:

“Siamo stati insieme un anno, ci siamo divertiti. Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il c*****e con le altre ma non l’ho mai tradita, sicuramente l’ho trascurata.

Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza, sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva ma di fronte alla dichiarazione d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare”.

Sean è un fiume in piena e non avrebbe confidato solo questo a Fabrizio. Parla anche di tradimenti, relazioni extraconiugali, sullo sfondo di un matrimonio legato solo da interessi monetari e voglia di fama.

“Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Qualche scappatella è normale, ci può stare.

Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per vent’anni perché le conviveva”.

Fabrizio Corona ha postato tutto sul suo Instagram prima che il suo profilo personale fosse bannato. In ogni caso, l’ex re dei paparazzi – conosciuto per non avere peli sulla lingua – potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per capire di più sulla separazione tra Totti e Ilary. Questo permetterebbe di scoprire, finalmente, chi è stato a tradire per primo mandando il loro matrimonio nel baratro e chi dei due sta dicendo la verità.

Per quanto riguarda Ilary, è probabile che la conduttrice si lascerà andare raccontando la sua versione a “Verissimo”, nel salotto televisivo della sua cara amica Silvia Toffanin.