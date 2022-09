Totti vs Blasi, ecco chi custodisce i Rolex: non se lo aspettava!

Francesco Totti ha accusato la ex moglie Ilary Blasi di avergli sottratto una collezione di grande valore di orologi Rolex, un’accusa gravissima che sicuramente avrà delle conseguenze.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si tinge sempre di più di oscurità, tra i due non sembra che possa finire pacificamente ma già si parla di tribunale, un divorzio dove probabilmente si combatterà su entrambi i fronti.

Ad aggiungere carne al fuoco c’è stata sicuramente l’intervista da poco rilasciata al Corriere della Sera da parte di Francesco Totti che al giornalista Aldo Cazzullo ha deciso di fare alcune dichiarazioni davvero forti riguardo alla separazione dalla ex compagna di una vita, Ilary Blasi.

Durante la profonda e lunga chiacchierata sono stati diversi i temi trattati e molti di questi hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico, non soltanto perché l’ex campione di calcio ha accusato la Blasi di essere stata lei la prima a tradire e non solo con un uomo ma con diversi, coperta sempre dalla sua amica e parrucchiera Alessia Solidani, ma l’ha accusata anche di avergli sottratto degli orologi Rolex di grande valore. Un’accusa che sicuramente porterà delle conseguenze importanti.

La sentenza l’ha darà il giudice

Dopo un matrimonio durato quasi vent’anni e la nascita di tra amatissimi figli, Chanel, Cristian e Isabel, la coppia Totti Blasi, che sembrava tra le più solide e longeve del panorama televisivo e sportivo italiano, è arrivata ai ferri corti, ormai è storia il lapidario comunicato stampa uscita lo scorso luglio nel quale i due dichiaravano la fine del loro matrimonio.

Da quel momento in poi sono iniziate ad arrivare indiscrezioni e illazioni, le foto di Francesco sotto casa di una donna sconosciuta hanno dato il via allo scandalo dell’estate: chi è la presunta amante di Totti, tale Noemi Bocchi?

Per tutto il periodo estivo si sono susseguite dichiarazioni, foto di paparazzi e immagini di Ilary che con figli e valige al seguito andava da una parte all’altra tra Italia e mondo, tutto per stare il più lontano passibile dal putiferio che si stava scatenando.

Ma con settembre è stato Totti a rompere il silenzio e confermare le voci su Noemi, lo stesso ha confessato che sì, hanno una relazione che va avanti da Capodanno, ma il Pupone dice che è stata una conseguenza alla sua depressione per aver scoperto il tradimento di Ilary. Dopo aver passato un periodo terribilmente buio, ha conosciuto la flower designer romana nel club sportivo dove giocano a Paddle e nel tempo da un’amicizia è nato ben alto.

Quello che durante l’intervista ha davvero lasciato tutti spiazzati è stata la confessione che Ilary gli avrebbe sottratto una collezione di Rolex di grande valore, così racconta, “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Sono parole forti quelle pronunciate da Totti nei confronti della ex moglie Ilary, accuse che potrebbero avere delle conseguenze importanti, anche in tribunale, infatti per cercare di sdrammatizzare quello che aveva appena affermato, Francesco aggiunge, “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso. E non è finita. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato”.

Per quanto possano bisticciare la separazione seguirà su due binari precisi, quello che è del Pupone rimarrà a lui, quello che è di Ilary resterà a lei, visto che si sono sposati in regime di separazione dei beni.

Ma dove sono finiti i Rolex di Francesco Totti ?

A proposito dei Rolex, pare che ci sarà lavoro extra tanto per gli avvocati di Totti che per i legali di Blasi, ma la decisione sulla proprietà dei cronografi da collezione sarà di un secondo giudice, non di certo quello che emetterà la separazione.