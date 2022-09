Francesco Totti, parla Fabrizio Corona: “L’ho sempre detto che si tradiscono da anni”

L’estate sta volgendo al termine ma se da una parte il caldo torrido sembra darci un po’ di tregua, non si spengono i pettegolezzi, le polemiche, le battute e le smentite sulla non – coppia del momento: Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio Francesco Totti nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista rivelazione nella quale avrebbe “lavato i panni sporchi in pubblico” confermando di essere stato tradito più volte da Ilary.

Adesso a farsi avanti, tra i molti che hanno detto la loro su questa storia, diventata affare di stato, c’è Fabrizio Corona che dichiara: “Quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”.

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa ancora parlare tanto i giornali e il web e fin ora sono stati tanti i personaggi a loro collaterali che hanno voluto esprimersi sulla vicenda e dire la loro su quanto accaduto. E così saltano fuori commenti, opinioni e si prendono le parti dell’uno o dell’altra.

L’ultimo che ha voluto esprimersi al riguardo è stato Fabrizio Corona, forse uno dei primi che ha espresso perplessità sulla storia d’amore più chiacchierata del Paese e ora, il divorzio più discusso in Italia, tanto da superare anche le altre notizie e da giocarsela perfino con la politica.

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha voluto dire la sua sulla coppia di ex più chiacchierata del momento.

Innanzitutto Corona ha voluto puntualizzare di essere al corrente dei rispettivi tradimenti di Francesco Totti e Ilary Blasi da tempo e infatti la sua affermazione chiave è stata: “Lui e Ilary Blasi si tradiscono da anni, l’ho sempre detto”

Fabrizio Corona ha rilasciato, infatti, un’intervista ufficiale nella quale ha raccontato tutto ciò che sapeva su questa coppia scoppiata con il caldo estivo.

Fabrizio Corona come ricorderete aveva già avuto diversi scontri con Ilary Blasi, anche questi finiti in prima pagina e una delle sue dichiarazioni più forti è stata: Intervistato dall’Andkronos, Corona che nel corso degli ultimi anni ha avuto diversi scontri con la Blasi, ha dichiarato: “Una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”.

Come forse ricorderete fu proprio Fabrizio Corona a lanciare per primo lo scoop del tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento. Il rapporto come fu scritto, venne consumato un mese prima del matrimonio con Ilary Blasi. Quindi ha sostegno di queste notizie di tradimenti da parte dell’uno o dell’altro, notizie di cui Corona è stato il primo portavoce, c’è solo una cosa certa: Questa storia d’amore è stata una costruzione mediatica fin dal principio. Così almeno afferma Fabrizio corona che ha inoltre detto:

“Se choc è stato è per i tipi di persona con cui è stata lei. La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’è mai stata. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”.

Quando poi all’ex re dei Paparazzi è stato chiesto per quale dei due patteggiava l’uomo ha risposto: “Dalla parte di nessuno dei due. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito. Ma quale fiaba, Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell’amore. L’amore è un’altra cosa, quello che ho io con la mia fidanzata, quello è amore”