Avete visto quanti chili ha perso Sergio di Amici 15? Il cambiamento è allucinante | Foto

Tutti si ricordano Sergio, il concorrente di Amici 15 con una voce bellissima e una presenza sul palco che non passava inosservata.

Il cantante dall’aspetto preponderante, però, negli ultimi anni pare abbia perso ben 35 chili. Scopriamo come ha fatto e qual è stata la causa scatenante.

Sergio è entrato ad Amici 15 cantando una famosa canzone e ha stupito tutti: la conduttrice Maria De Filippi in primis, poi il pubblico, i professori e infine i giudici, abbagliati dalla sua voce e dalle note che riusciva a raggiungere.

Con la sua potenza vocale, ha conquistato il cuore di molte persone e poi, alla fine, anche la coppa del programma, che ha alzato con orgoglio durante l’ultima puntata del serale. Dopo Amici ha partecipato a Sanremo presentandosi con la canzone “Con te”, che ha conquistato il sesto posto nella classifica finale.

Il motivo della perdita di peso

Dopo essere uscito da Amici, però, se ne è sentito parlare poco e non ha presenziato in molti programmi tv: così, il Big Boy, si era un po’ perso di vista. Per questo motivo vederlo oggi, con 35 kili di meno, fa davvero impressione e stupisce più di ogni altra cosa.

Americano, ma residente in Puglia, Sergio è entrato nel cuore degli italiani cantando Big Boy e grazie alla sua simpatia. Era definito un gigante buono che ancora oggi non è stato dimenticato dal pubblico e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma tv condotto da Maria De Filippi.

Loredana Bertè, in qualità di giudice del serale proprio durante la stessa edizione di amici aveva sottolineato l’incredibile talento del ragazzo, ma faceva notare che, dopo un paio di esibizioni, Sergio era molto stanco e affaticato. La causa? Forse per i suoi kili di troppo che nel futuro non gli avrebbero permesso di sostenere un intero concerto senza difficoltà.

Questa sembra essere stata la causa scatenante per cui Sergio ha abbracciato uno stile di vita più equilibrato, composto da una dieta ferrea abbinata a molta attività fisica. Il motivo che l’ha portato all’allucinante cambiamento non è stato estetico, bensì passionale.

Sergio non voleva abbandonare il suo sogno – ormai conquistato – di cantare sui palchi più importanti del mondo. Inoltre, ha passato anche un momento drammatico a causa della morte del padre che gli ha sicuramente causato molto stress.

Oggi Sergio ha perso ben 35 kili ed è irriconoscibile. Anche i fan più stretti sono rimasti senza parole dalla sua forza di volontà che l’ha portato ad ottenere questo incredibile cambiamento fisico e mentale.