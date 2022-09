Chanel Totti rompe il silenzio: “Ha fatto male, che schifo” La terribile confessione

La separazione tra Ilary e Totti ha sconvolto tutti, ma i più colpiti saranno stati sicuramente i loro tre figli.

Tra questi, la secondogenita dell’ex capitano della Roma, Chanel, utilizza il social network TikTok per esprimere i suoi sentimenti e si è lasciata andare a parole e confessioni inaspettate: “Che schifo”, si può sentire in una sua diretta.

Si sa, nelle separazioni tra coniugi le persone più colpite sono sicuramente i figli. La sofferenza può essere doppia se la relazione tra i tuoi genitori è di dominio pubblico, come nel caso della famiglia Totti. È questo il motivo per cui Ilary e Francesco, una volta annunciata la fine della loro storia, hanno chiesto solo una cortesia ai media: quella di non coinvolgere i loro figli.

Una di loro però, la secondogenita Chanel, è grande abbastanza per avere dei social network attraverso i quali racconta la sua vita, che in questo momento sta cambiando parecchio.

Il racconto di Chanel Totti

Da quando è stata annunciata la notizia, Chanel ha acquisito tantissimi followers su un social in particolare, stiamo parlando della piattaforma TikTok. Lei la utilizza moltissimo postando video e facendo dirette per parlare istantaneamente con i suoi followers. Proprio lì, però, i fan hanno sentito una dichiarazione forte, che ha sconvolto molte persone: “Che schifo”.

Quando li si utilizza molto, i social possono diventare una vera e propria vetrina di se stessi e un diario dove si racconta la propria vita e con essa momenti difficili. Nell’ultimo periodo Chanel Totti sta postando video e frasi che lasciano pensare a una sofferenza di fondo.

Per alcuni, le frasi sarebbero indirizzate al papà e alla presunta storia con Noemi. Per altri, invece, il destinatario sarebbe un presunto fidanzato di Chanel, o insomma, quelle frasi sarebbero legate alla sua più personale sfera sentimentale.

Ovviamente nessuno può saperlo e queste sono solo supposizioni dei fan più attenti. Negli ultimi giorni, però, Chanel è stata molto chiara e durante una sua diretta ha parlato di una cosa che le ha fatto provare “schifo”.

Confrontandosi con un suo followers, questo ha rivelato di avere un piercing sulla lingua. Egli racconta di sentito del male e proprio per questo Chanel si è immaginato cosa potesse accadere se lei si sottoponesse a questo tipo di pratica. “Io ce l’ho alla lingua. Ha fatto male. T’immagini tutta la lingua gonfia?”

La Totti ha chiesto ad una sua amica di immaginarla dopo il piercing e la sua compagna di stanza ha commentato con un “Che Schifo”.