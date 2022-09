Piero Angela, frase da brividi sulla Regina Elisabetta prima di morire: “Spaventosa coincidenza”

Piero Angela se ne è andato lo scorso 13 agosto lasciando agli italiani un grande vuoto.

Quasi un mese dopo, l’8 settembre, è stata la Regina Elisabetta II a dire addio ai suoi sudditi. Ora sbuca una dichiarazione fatta dal conduttore di SuperQuark poco prima di morire che fa venire i brividi e lascia tutti a bocca aperta: al centro c’è la Regina Elisabetta e un’analogia che fa pensare a una coincidenza assurda.

Piero Angela poco prima di morire era apparso in televisione con una delle ultime puntate di SuperQuark e sembrava in buona salute, nonostante la generosa età. Per questo motivo la sua improvvisa morte ha sconvolto tutti, dai più appassionati ai suoi programmi fino a coloro che lo seguivano meno.

Nessuno si aspettava che se ne sarebbe andato di lì a poco, visto che – fino all’ultimo momento – ha portato avanti il suo programma mostrandosi sempre con il sorriso e piuttosto attivo.

Sembra un po’ quello che è accaduto con la Regina Elisabetta: tutti sapevano che aveva ormai 96 anni, ma nessuno avrebbe potuto immaginare una morte così imminente.

Solo tre giorni prima dell’8 settembre, infatti, la Regina aveva incontrato il nuovo primo ministro inglese durante una visita ufficiale. Nonostante un importante livido scuro sulla mano che ha preoccupato molti, sembrava gioiosa e in buona salute, come sempre.

Invece, entrambi, ci hanno lasciato inaspettatamente, senza alcun segno di malessere. Forse, sapevano di essere arrivati quasi al traguardo: Piero Angela, infatti, aveva già scritto una frase che ha lasciato come eredità ai suoi ascoltatori.

La Regina Elisabetta, dal canto suo, è probabile che volesse adempiere ai suoi doveri come promesso 70 anni prima, durante la sua incoronazione, e poi si sia lasciata andare al suo destino.

La spaventosa frase di Piero Angela

Certo è che entrambi hanno rappresentato delle colonne importanti e decennali nella vita di italiani, inglesi e in generale delle persone di tutto il mondo.

Oggi, sbuca una frase che Piero Angela aveva detto sulla Regina Elisabetta poco prima di morire che ha fatto venire i brividi a molti. “Sembra fatta apposta, programmata”, dichiarano i fan. Infatti, la frase porta alla luce un’ulteriore analogia tra i due.

“Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, bhè, anche noi molto più modestamente festeggiamo 70 anni”

Sono state queste le parole pronunciate da Piero Angela durante una delle ultime puntate di SuperQuark. Una frase che, con il senno di poi, fa rabbrividire. Chi l’avrebbe mai detto che di lì a poco entrambi sarebbero venuti a mancare, colpiti da una morte improvvisa?