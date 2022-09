Il dramma di Anna Tatangelo: “Sono stata molestata” | l’inaspettata denuncia pubblica

Anna Tatangelo si è lasciata andare confessando uno spiacevole episodio di molestie sessuali vissuto in passato.

La celebre cantante, con le lacrime agli occhi, ha raccontato il drammatico avvenimento, esortando a denunciare e non lasciarsi sopraffare, ma reagire come ha fatto lei. Scopriamo meglio le dinamiche dell’evento.

Anna Tatangelo molestata in macchina da un uomo

Anna Tatangelo si è sempre dimostrata una donna forte e con un carattere preponderante. La cantante, infatti, debuttato nel panorama musicale italiano a soli 15 anni partecipando al Festival di Sanremo, durante il quale ha vinto la categoria giovani.

Anche dal punto di vista sentimentale non si è mai tirata indietro: quando c’è stato il momento di annunciare la separazione con l’ex marito Gigi d’Alessio, infatti, ne ha parlato apertamente con i suoi fan, svelando la sua versione dei fatti.

Anche in occasione di un argomento così delicato come le molestie sessuali, la Tatangelo non ha esitato a raccontare uno spiacevole episodio che l’ha vista vittima di attenzioni non gradite da parte di un uomo. Un avvenimento difficile da raccontare, che ancora smuove i suoi sentimenti, tra cui sicuramente la paura, percepibile ancora oggi sul suo volto.

Nonostante un turbinio di emozioni difficili da gestire, Anna ha avuto il coraggio di portare alla luce la sua storia e raccontarla agli ascoltatori di tutto il mondo. Infatti, con l’insorgere del movimento #Metoo tante celebri donne, anche in Italia, hanno trovato il coraggio di parlare di tutti quegli episodi che fino a poco tempo fa rappresentavano un tabù.

La speranza è raccontare per essere d’esempio ed evitare che i carnefici continuino a fare del male ad altre persone. Inoltre, vedere donne o uomini celebri raccontare le proprie fragilità negli anni ha dato il coraggio a molti di denunciare e non avere più paura di parlare o difendersi.

La drammatica confessione

Anna Tatangelo è una di quelle donne italiane che ha avuto il coraggio di raccontarsi. Ha confidato a cuore aperto di aver subito molestie da un uomo prima di conoscere il cantante neomelodico Gigi D’Alessio, con cui ha avuto un figlio, Andrea. La Tatangelo è scesa nei dettagli raccontando che il drammatico avvenimento è avvenuto mentre si trovava in macchina con l’uomo, del quale non ha voluto svelare l’identità.

Ha spiegato, però, come si è comportata: la cantante ha avuto una reazione coraggiosa e forte che l’ha portata a sottrarsi da quella situazione che poteva decisamente finire male. Oggi racconta: “Sono stata molestata una sola volta ma me la sono cavata da sola e senza problemi, l’ho mandato a ca*are”.