Francesco Totti e Ilary Blasi, un nuovo capitolo: si fa avanti il presunto amante di lei, Cristiano Iovino

Il personal trainer di Ilary Blasi, Cristiano Iovino, dopo essere stato messo nel calderone del gossip Totti-Blasi, ha deciso di dire la sua sulla questione e, a questo punto è il caso di dirlo, deve mettersi in fila.

Negli ultimi due mesi la fine della storia d’amore fra Totti e Ilary ha fatto parlare tutto il Paese tra una notizia e una smentita, sono state molte le parole spese intorno a quella che sembrava essere una delle coppie più solide fra le celebrità. Ma come si dice, non è tutto oro quello che luccica e a volte possono venire fuori verità inaspettate.

Neppure la recente morte della Regina Elisabetta II ha fermato i rotocalchi dal comunicare nuovi aggiornamenti sulla non-coppia dell’anno e questa volta a dare fuoco alle polveri è stato Francesco Totti con le sue ultime dichiarazioni sulla ex moglie e sui tradimenti di lei. Insomma ha ammesso pubblicamente di essere cornuto e di averne sopportate tante.

Sicuramente tra i principali nomi chiamati in causa nella guerra mediatica Totti – Blasi quello di Iovino è stato fatto più volte. Cristiano Iovino è il personal trainer di Ilary Blasi ed è proprio lui l’aitante giovane uomo romano che avrebbe avuto il ruolo di “ultima goccia” che ha fatto traboccare il vaso e naufragare il matrimonio fra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Stando all’ultima chiacchieratissima intervista rilasciata da Francesco Totti, sarebbe stato proprio il Pupone a scoprire il tradimento della moglie e addirittura sarebbe stato l’assist per porre fine a un matrimonio che, quanto pare, non funzionava da tempo.

Totti – Iovino: il botta e risposta

Quello che segue è un estratto della dichiarazione di Francesco Totti nella famosa intervista:

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima”.

Stando poi alla stessa intervista rilasciata dall’ex Capitano della Roma al Corriere della sera, la sua relazione con Noemi Bocchi sarebbe nata in seguito.

“Non mi faccia dire il nome – ha precisato l’ex capitano al quotidiano – È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

La risposta di Iovino ad una simile affermazione non ha tardato ad arrivare: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”. Queste sono state le parole che il personal Trainer di Ilary Blasi ha riportato a AdKronos che gli ha chiesto una dichiarazione in merito.