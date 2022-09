Totti ‘Nostradamus’ aveva previsto il divorzio: lo sapeva già, ma nessuno gli aveva dato peso

In questi giorni è riemersa una frase di Francesco Totti che sta facendo molto pensare: sembra che le sue parole avessero preannunciato il divorzio da Ilary. Il calciatore stava attraversando un periodo molto buio

Da quando Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, sul web è cominciata una vera e propria caccia allo scoop. C’è chi scava tra vecchie interviste, chi è alla ricerca di segreti e chi vuole cogliere in fallo una delle due parti per saperne di più. In questi giorni è tornato a galla un video dove l’ex calciatore pronuncia delle parole a cui nessuno aveva dato peso, ma che a quanto pare rivelavano una crisi già in atto.

Il periodo non è di certo dei più rosei per i due: dopo le vacanze estive, periodo durante il quale sono riusciti a staccare e non pensare alle incombenze, con l’arrivo di settembre Totti e Ilary hanno dovuto riprendere le pratiche per la separazione e cominciare a fare i conti con il trasloco e il destino dei figli.

Sembra che Ilary se ne voglia andare da Roma e vorrebbe portare con sé Isabel, ma Francesco è contrario: lui vorrebbe che i figli rimanessero anche vicini a sé, nei dintorni di Roma. Poi ci sono tutte le questioni legate ai beni dell’ex coppia, che dovranno essere divisi tramite accordi ben studiati.

Nel frattempo er pupone continua la sua storia con Noemi Bocchi: le cose tra i due sembrano davvero serie, e presto potrebbero andare a vivere insieme. Di Ilary, invece, non si sa ancora nulla sul piano amoroso: per ora si sta godendo i momenti da single dopo 20 anni di matrimonio, prima di ricominciare una nuova vita.

Totti, la frase che ha spiazzato tutti

L’ultimo tassello che si aggiunge al puzzle della separazione riguarda una frase sfuggita a Totti diversi anni fa, durante il matrimonio della sorella di Ilary. Il video sta spopolando sui social e sta facendo discutere.

Nel video si vede il prete che chiede all’ex calciatore: “Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita?”; Francesco sembra un po’ a disagio, e risponde: “Spero che possa durare per tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai al tuo fianco è la più importante della tua vita, no? Ma siamo su scherzi a parte?”

Il video risale al 2019, ma il rapporto tra i due ha cominciato a incrinarsi già nel 2016, quando Francesco ha lasciato la sua carriera da calciatore. Totti ha rivelato di essere caduto in depressione e non aver ricevuto il giusto appoggio da Ilary. La crisi, quindi, ha radici ben profonde, ma a quel tempo nessuno aveva dato peso alle sue parole.