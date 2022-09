Regina Elisabetta, Meghan Markle “Non è la benvenuta”: la volontà di re Carlo spiazza tutti

La morte della regina Elisabetta ha riportato i riflettori sulle divisioni famigliari dei reali. Meghan Markle, moglie di Harry, sarebbe stata esclusa da un momento importante

Neanche la morte riesce a riavvicinare una famiglia spezzata? Così pare: re Carlo avrebbe espresso una volontà molto precisa a suo figlio Harry, chiedendogli di raggiungere da solo il castello di Balmoral e lasciare Meghan fuori. Ma cosa è successo davvero?

L’8 settembre 2022 sarà una data difficile da dimenticare. Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni dopo un regno duratone 70, diventando così la regnante più longeva nella storia del Regno Unito. A succederle è il figlio Carlo III, che è diventato re a 73 anni.

Insieme a lui la piangono i suoi fratelli Andrea ed Edoardo e la sorella Anna; i nipoti Harry e William (figli di Carlo), Zara e Peter (figli di Anna), Beatrice ed Eugenia (figlie di Andrea) e Louise e James (figli di Edoardo); i 12 pronipoti, dei quali spiccano George, Charlotte, Louis e Lilibeth Diana, figlia di Harry e Meghan.

Tutto il popolo si è stretto attorno alla famiglia e ha ricordato con commozione Elisabetta II. Ai cancelli di Westminster passa un fiume di persone ogni giorno: c’è chi lascia fiori, chi poesie, chi dediche e chi gadget in ricordo della regina.

Carlo ha già pronunciato il suo primo discorso al parlamento, ricordando sua madre come una donna che aveva dato molto al suo paese, insostituibile e che lui proverà a imitare col sostegno del popolo. “Seguirò l’esempio della regina” ha affermato. Ora si prepara a visitare le diverse città del regno per presentarsi come nuovo reggente, portando i suoi saluti al popolo.

Regina Elisabetta, “Meghan Markle non deve presentarsi”

La morte della regina ha anche fatto emergere diversi dubbi: la famiglia riuscirà finalmente a superare i litigi e tornerà a essere unita, almeno per l’occasione? Come si comporteranno Harry e William?

L’assenza di Meghan Markle il giorno della morte di Elisabetta ha fatto discutere molti, ma la verità è che mancava anche Kate Middleton. Carlo infatti ha richiesto espressamente a entrambi i figli di presentarsi da soli, senza consorti, perché voleva che il momento dell’addio rimanesse privato. Harry si è così messo in viaggio verso Balmoral da solo, così come ha fatto suo fratello, pur non riuscendo ad arrivare in tempo.

La verità è che re Carlo è aperto a ricucire i rapporti e di recente ha augurato una vita serena a Harry e Meghan. Le tensioni in famiglia sembrerebbero attenuate, e a dimostrarlo è anche la sfilata dei quattro insieme, senza divisioni, davanti al popolo accorso per porgere i suoi saluti.