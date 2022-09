Chanel Totti, la frecciatina velenosa: non ce la fa più, arriva la risposta a tono

Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, sta dimostrando di aver un bel caratterino. La frecciatina è davvero pungente

Se c’è una cosa che i figli di Ilary e Francesco hanno ereditato, è la capacità di finire al centro del gossip e della cronaca rosa. Chanel Totti, secondogenita dell’ex coppia, sta facendo parlare di sé per un episodio avvenuto su TikTok, dove la ragazza ha un profilo molto attivo e seguito.

Chanel ha 15 anni ed è uno dei personaggi più seguiti sul social. Il numero di follower è salito vertiginosamente dopo l’annuncio della separazione tra i genitori: in tanti sono interessati a conoscere ogni aspetto della vita dopo il divorzio, anche tramite i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto di tutto per proteggere i figli dal gossip, ma se sono loro i primi a esporsi sul web c’è ben poco che possano fare. Pur avendo tenuto il segreto per diversi mesi, ora che hanno comunicato la fine della loro storia non possono più sperare nella privacy totale.

I due hanno annunciato in maniera ufficiale la separazione l’11 luglio scorso, in due comunicati distinti all’ANSA. La notizia aveva sconvolto tutti, anche perché Ilary, soltanto un mese prima, aveva negato con forza che ci fosse una crisi tra i due, davanti a tutti gli italiani.

Chanel, insieme ai fratelli, ha passato parte delle vacanze in Tanzania, con sua madre e sua zia. In seguito poi, ritornati in Italia, è tornata da suo padre prima di ricominciare la scuola. Oggi, insieme a Cristian e Isabel, vive nel lussuoso appartamento dell’Eur con ancora entrambi i genitori (ma solo momentaneamente): i due starebbero convivendo da separati in casa in attesa del trasloco di Ilary.

Chanel Totti, una frecciatina molto pungente

Chanel Totti condivide molto della sua vita su TikTok, anche se riguardo la separazione dei genitori non ha rilasciato commenti. Per esempio di recente ha raccontato della scomparsa di Alfio, uno dei due gatti della famiglia. La ragazzina è molto legata all’animale e ha sfruttato i social per condividere un appello di ricerca. Alla fine, per fortuna, il gatto è tornato a casa.

Chanel ha poi detto di non parlare molto con suo fratello Cristian, e i fan si sono chiesti se fosse dovuto alla separazione dei genitori. Sembra però che il motivo sia legato agli impegni calcistici del ragazzo, che passa poco tempo in casa.

In una delle ultime dirette la ragazzina si è mostrata nella sua casa all’Eur, facendola vedere ai follower. Un’utente, una ragazza dall’identità non nota, ha commentato con sarcasmo l’appartamento, scrivendo “Due soldi la casa”. La replica di Chanel non è tardata ad arrivare: “Devi guardare me, non la casa” ha risposto con stizza.