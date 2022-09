Lorenzo Biagiarelli: chi è davvero il compagno di Selvaggia Lucarelli?

Sta per ripartire Ballando con le stelle e le novità sono alle porte: Lorenzo Biagiarelli è tra queste. Noto fidanzato di Selvaggia Lucarelli, scopriamo da vicino questo partecipante che farà tanto parlare di sé.

Settembre è il mese dei nuovi inizi e dei cambiamenti, anche per la televisione. Ballando con le stelle sta per aprire i battenti e, tra i nuovi concorrenti, ne sbucherà uno davvero interessante. Si tratta di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli; per la prima volta quindi assisteremo ad una coppia “divisa”: lei tra la giuria e lui in pista, proprio per essere giudicato e valutato tra un ballo e l’altro. Una combinazione curiosa e particolare che, a detta di molti, regalerà novità e sorprese inaspettate.

Chi è Lorenzo Biagiarelli nella vita?

Classe 1990, cremonese, Lorenzo Biagiarelli è laureato in Storia ma nella sua quotidianità sono presenti due grandi sogni e passioni: l’arte culinaria e la musica. Decide così di seguire queste due strade, amalgamando interessi e tante iniziative. Sul versante musicale, inizia a farsi conoscere e a lavorare con lo pseudonimo B-Law ma anche la cucina gli riserva grandi soddisfazioni.

Sui social, Instagram in particolar modo, Lorenzo Biagiarelli è molto seguito e conosce quel successo che lo fa diventare un Food Blogger e un Social Chef apprezzato, per via delle sue proposte etniche particolari, l’abbinamento tra luoghi e cibi che attira e cattura l’interesse e il coinvolgimento dei suoi follower. Ma la sua attività non si arresta.

Nel 2019 è giudice in “Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast” su Real Time. Nello stesso anno scrive il suo primo libro intitolato “Qualcuno da amare e qualcosa da cucinare” e nel 2020 viene chiamato su Rai 1 all’interno del programma “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, in veste de “Il signore degli aneddoti”.

Tante occasioni e presenze che quest’anno si allargheranno. Lorenzo Biagiarelli è infatti tra i concorrenti di Ballando con le stelle, presentato da Milly Carlucci, in onda da Ottobre 2022. E proprio nella giuria del programma siede la sua fidanzata.

Lorenzo Biagiarelli è legato sentimentalmente a Selvaggia Lucarelli. I due, infatti, formano una coppia affiatata e forte, nonostante la differenza di età. Biagiarelli ha sedici anni meno della Lucarelli, la quale ha già un figlio, Leon, con Laerte Pappalardo (figlio del Pappalardo cantante).

Al di là dei trascorsi, Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia convivono a Milano, condividono diverse passioni e si dimostrano uniti più che mai. La pista da ballo di Rai 1 rafforzerà questo legame oppure si trasformerà in terreno di scontro tra la severa giudice e il nuovo ballerino? Non ci resta che scoprirlo.