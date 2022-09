Regina Elisabetta, la lettera segreta “Da aprire nel 2085” lasciata agli australiani

La Regina Elisabetta è morta da pochi giorni e, mentre i sudditi vanno a darle l’ultimo saluto, spuntano nuove indiscrezioni e segreti sulla famiglia reale.

Questa volta al centro dell’attenzione c’è una lettera segreta che la Regina Elisabetta II avrebbe scritto per i cittadini di Sidney. Nessuno sa cosa contenga, ma è stata resa nota una frase che solleva molti dubbi.

La Regina Elisabetta lascia una misteriosa lettera indirizzata agli australiani

La Regina Elisabetta II ha lasciato il suo regno e con la sua dipartita sono rimasti in sospeso tanti segreti, tra cui una misteriosa lettera indirizzata agli australiani.

A nessuno, nemmeno i membri della famiglia reale, è dato sapere cosa ci sia scritto all’interno. Tutto fa pensare che sia qualcosa di davvero importante e che deve essere letto in un anno preciso anno, come indicato dalla Regina, precisamente “nel 2085”. Cosa succederà quell’anno? E cosa contiene la lettera?

La Regina Elisabetta II ha regnato per 70 anni rispettando tutti i suoi doveri fino all’ultimo minuto, come promesso al momento della sua incoronazione.

Solo pochi giorni prima della sua morte, infatti, si è presentata alla visita ufficiale del nuovo primo ministro inglese, nonostante fosse visibilmente fragile.

A far preoccupare i sudditi, è stato quel famoso livido sulla mano, forse segno delle flebo o di una malattia. Ancora non è stata resa nota la causa della sua morte così inaspettata.

L’8 settembre è arrivata la brutta notizia: la Regina Elisabetta è morta nel castello di Balmoral ad Edimburgo. Con la sua dipartita si è portata via tanti segreti e alcuni di essi, come la lettera agli australiani, rimarranno sotto chiave per tantissimi anni ancora.

Il regno, infatti, si sa: non è costellato solo da reali, ma anche scandali e misteri. E anche quello della Regina Elisabetta – per quanto abbia cercato di fare del suo meglio – non è stato da meno: basta pensare alla morte di Diana o allo scandalo Epstein. E, ancora, la scelta di Meghan ed Harry di allontanarsi dalle proprie radici reali che ha decisamente sconvolto tutti.

Le parole all’esterno della lettera

A catturare l’attenzione ora è una famosa lettera che si trova nel Queen Victoria Building di Sydney. Il manoscritto della Regina è indirizzato al Lord Mayor di Sydney in Australia e il contenuto è segreto.

Nonostante questo, sono trapelate delle parole che sollevano ulteriori dubbi e incuriosiscono il mondo intero. La misteriosa lettera, tenuta sottochiave, recita: “Saluti. Nel 2085 d.C., apri questa busta e trasmetti ai cittadini di Sydney il mio messaggio per loro”.