Fuga da Buckingham Palace: “Nessuno se lo aspettava” in questo momento. La separazione dai figli

Anche questa estate non è mancato del vero drama all’interno della famiglia reale. Questa volta è la storia di un abbandono e vede Kate nel mirino. Il gesto ha sconvolto tutti e i sudditi erano molto preoccupati per il futuro della famiglia. Vediamo insieme cosa è successo esattamente.

L’amata Kate ha fatto un gesto che ha costretto William ad attaccarla duramente. Si tratta di un abbandono avvenuto durante queste ultime vacanze estive. Nessuno ci poteva credere, ma è successo davvero. La causa scatenante? L’estate e la voglia di staccare un po’ dalla quotidianità, persino quella reale.

Il motivo della triste separazione

Durante questa estate i due reali avrebbero deciso di trascorrere le vacanze da soli, per staccare la spina e godersi la loro relazione lontano dai figli. Si tratta di una decisione che ha sconvolto tutti e difficile da digerire, perché nessuno se lo aspettava da Kate.

Secondo le indiscrezioni, i tre figli sono stati lasciati ai nonni materni per far sì che i due innamorati potessero godersi a pieno le loro vacanze reali. L’esperta Ingrid Seward, prima della fatidica partenza, aveva parlato della questione in un’intervista rilasciata al The Sun usando parole precise:

“È una lunga vacanza, quindi sospetto che Carole e Michael Middleton, come nonni, avranno probabilmente i bambini per sé per parte dell’estate. I tre bambini sono incredibilmente atletici […] il focus sarà sulle attività all’aperto: nuoto, pesca, escursionismo, equitazione e vela”

Una separazione difficile, che ha sconvolto i sudditi. In tanti, infatti, non sono riusciti a trovare una ragione per questa decisione. È difficile pensare che dei membri della famiglia reale lascino i figli con i nonni per passare le vacanze in tranquillità. Molte persone pensavano che Kate e William avrebbero semplicemente portato in vacanza con loro una tata che potesse badare ai figli.

Di solito, la famiglia al completo va a Balmoral, ma quest’anno i due sposini hanno optato per una lussuosa e magnifica – ma soprattutto in solitudine – vacanza ai Caraibi.

A volte è difficile da immaginare che anche i reali abbiano le esigenze più comuni, ma questo fatto dimostra che è così. Probabilmente William e Kate si sono tenuti in contatto con i nonni paterni e i tre amati figli attraverso videochiamate e messaggi, accorciando la distanza.

Una cosa è certa: questa fuga da Buckingham Palace è stata del tutto inaspettata perché non succedeva da anni che due reali andassero in vacanza da soli, lasciando i loro figli nel Regno.