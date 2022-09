Anna Pettinelli: ho lasciato Amici perché… Pesantissime parole verso Rudy Zerbi

Anna Pettinelli confessa racconta la sua verità. L’addio al famoso programma e l’incapacità di gestire il rapporto con Rudy Zerbi. Le sue dichiarazioni sono scioccanti e vengono diffuse proprio a pochi giorni dalla messa in onda.

Disaccordi, antipatie e disagi vari possono influenzare il percorso personale e professionale in un dato contesto lavorativo e, in questo caso, televisivo. Anna Pettinelli lo conferma e lo dichiara apertamente, il suo addio ad Amici di Maria De Filippi ha delle spiegazioni e dei retroscena inediti.

Non solo la sua partenza, ma anche quella di un’altra maestra, Veronica Peparini, ha lasciato l’amaro in bocca e tante domande a cui è difficile dare risposta. Com’è possibile che due professioniste vengano escluse dal programma, dopo aver dato un contributo importante, formativo al cammino dei loro ragazzi?

Anna Pettinelli, da buona speaker, non ha perso tempo e ha letteralmente fatto sentire la sua voce.

Anna Pettinelli e il suo addio

Anna Pettinelli ha all’attivo diverse collaborazioni e attività come presentatrice radiofonica in primis, televisiva e come opinionista in svariati programmi, tra cui “Discoring”, il “Festival di Sanremo”, “Un disco per l’estate”, “La fattoria”, “Pomeriggio 5”, “Vieni da me” con Caterina Balivo, “Temptation Island VIP” presentato da Alessia Marcuzzi.

Dal 2020 partecipa allo studio Rai de “La vita in diretta” con Alberto Matano e dal 2019 diviene insegnante di canto alla scuola di Amici della De Filippi. Almeno fino a quest’anno, perché da questo settembre 2022 il suo ruolo non è stato accettato ed è stato assegnato ad un’altra cantante, ultimamente molto chiacchierata.

Le motivazioni del suo addio sono trapelate da lei stessa durante uno web show, direttamente a Lorella Cuccarini, altra maestra di Amici.

Dopo aver parlato della sua esperienza personale e lavorativa, Anna Pettinelli ha proseguito aggiungendo dettagli scioccanti sul suo rapporto con Rudy Zerbi, anch’egli insegnante all’interno del talent di Canale 5.

Il loro trascorso è pesante, fatto di scontri, critiche, litigate, battibecchi e risposte dirette, tali da far addirittura pensare che fossero finti, interpretati per aumentare l’ascolto e lo share.

In realtà è la stessa Pettinelli a scansare questi dubbi generali, con un’affermazione che non lascia dubbi:” Perché la gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico…non c’è niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose…Siamo agli antipodi “.

Tutto vero quindi, anche perché la sua non conferma nel programma è già assodata. Al posto di Anna Pettinelli, infatti, arriverà Arisa.