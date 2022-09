Salvatore Angelucci: il cambiamento radicale, irriconoscibile. Foto sono incredibili

L’incredibile trasformazione di Salvatore Angelucci: da Uomini e Donne ad un cambiamento senza precedenti. Vediamo cos’è successo.

Chi ha da sempre seguito Uomini e Donne, certamente ricorderà Salvatore Angelucci e il suo trono impegnativo, culminato con la scelta di Paola Frizziero. Fuori dal set di Maria De Filippi, le cose però andarono in maniera molto differente. La relazione ha conosciuto il capolinea dopo poco tempo e pare che lo stesso Angelucci avesse già intrapreso la sua avventura amorosa con Karina Cascella, al tempo presente negli studi di Maria De Filippi come opinionista e personalità televisiva.

Tra Salvatore Angelucci e Karina la storia è poi andata avanti e i due hanno vissuto la loro relazione alla luce del sole. Hanno avuto una figlia, Ginevra ma, qualche tempo dopo, anche per loro la parola “fine” ha conosciuto realtà. Dopo essersi lasciati, Angelucci e l’ex hanno mantenuto un buon rapporto, soprattutto per il bene della loro piccola.

Ma oggi che fine ha fatto Salvatore Angelucci? Com’è la sua vita?

La trasformazione di Salvatore Angelucci

Lontano dagli schermi e dal clamore mediatico, l’ex tronista ha cambiato rotta e si è ritirato. Ha cambiato professione e aspetto fisico. Basta dating show e incontri televisivi, ricordiamo infatti che la conoscenza con la Cascella è partita prima del percorso a Uomini e Donne. Angelucci aveva infatti partecipato a “Vero Amore”, serie che forse pochi ricordano.

Oggi Angelucci si dedica a una delle sue passioni e ha un nuovo amore. Si è affermato come dj nel territorio milanese, condividendo i suoi momenti, le sue partecipazioni e iniziative musicali sui social, Instagram in particolar modo.

Anche a livello fisico, Angelucci si è evoluto e ha cambiato “volto”: tatuaggi, fisico palestrato, aria misteriosa e tenebrosa, ben lontana da quella mostrata su Uomini e Donne (in partenza il 19 settembre 2022). Di sicuro Angelucci presenta una personalità più forte, matura e consapevole, frutto degli anni e delle esperienze passate.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il dj non si espone più di tanto. Ma sappiamo che la sua attuale compagna si chiama Alessandra Gallocchio, è lei infatti a postare e ad aggiornare i follower circa le novità e le attività del fidanzato Angelucci.

Dopo Paola Frizziero e Karina Cascella, forse l’ex tronista ha messo la testa apposto e ha trovato la strada e la compagna giuste. Niente tv o storie date in pasto ai media per far parlare di sé. Ma solo la musica e un nuovo rapporto che pare lo rendano felice e realizzato.