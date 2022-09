Pamela Prati, “Ho pensato al suicidio”, le drammatiche parole della showgirl

Pamela Prati è tornata a parlare di un terribile episodio della sua vita e di come tutti le abbiano girato le spalle.

Pamela Prati sta per arrivare al Grande Fratello VIP. La showgirl e attrice, che da sempre conosciamo come sorridente e piena di vita, ha parlato di un periodo oscuro della sua vita, momenti nei quali ha persino pensato di farla finita, e di come tutti le abbiano voltato le spalle.

Purtroppo non è un bel periodo per la showgirl: la donna ha infatti dovuto affrontare un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Suo nipote Alessio, figlio di sua sorella, se n’è andato a soli 40 anni a causa di un cancro. La donna è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, e ha dedicato un saluto commosso e carico di dolore al nipote scomparso.

Ma la showgirl ha sofferto anche per un amore dai lati oscuri: tutti ci ricordiamo di Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato dell’attrice che poi si è rivelato una finta, un uomo che in realtà non esisteva. Una storia che ha dell’incredibile, ma che purtroppo non è la prima. Si parla in questi casi di catfishing, ovvero assumere una falsa identità online.

Pamela Prati aveva conosciuto online questo Mark, un imprenditore che si era da poco lasciato. Era il 2018 e i due hanno cominciato a scriversi su Instagram, legando sempre di più, fino a diventare una vera e propria coppia. I due non si sono mai visti né sentiti a voce: l’uomo aveva sempre una scusa con la quale proteggersi. La showgirl credeva alle sue parole e si era innamorata dell’imprenditore, tanto da credergli quando le ha detto che sarebbero convolati a nozze.

L’amore era talmente tanto che la showgirl è finita in una spirale tossica dalla quale non è riuscita a uscire in tempo. Aveva addirittura annunciato la data del matrimonio, ma alla fine, di fronte ai dubbi di amici e colleghi, si è dovuta arrendere alla verità.

Pamela Prati, le drammatiche parole

Pamela Prati è rimasta molto scottata dall’accaduto. Non solo per via della falsa identità, consapevolezza dalla quale ha impiegato molto tempo a riprendersi, ma anche perché il web si è preso gioco di lei e molti hanno creduto che fosse tutto studiato per tornare alla ribalta.

Ma le parole della showgirl colpiscono nel profondo: “Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante. Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico” ha confessato.

Ha poi continuato parlando del caso di Roberto Cazzaniga: anche lui è rimasto vittima di un catfish. “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla gogna“.