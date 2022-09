Qual è il potere della tua intuzione? Questo semplice test psicologico te lo svela

Sei gatti che rivelano la nostra intuizione. Questo divertente test psicologico ti spiega e misura qual è il potere dell’intuizione che ognuno di noi possiede. Segui passo a passo le regole per capire qualcosa in più di te stesso.

L’intuizione è la conoscenza diretta e immediata d’una verità, tradizionalmente contrapposta alla conoscenza logica e discorsiva. Ognuno di noi ce l’ha in misura diversa, ed è difficile rendersi conto quanto la propria sia effettivamente sviluppata.

Il test che segue offre la possibilità di misurare la sua potenza attraverso sei immagini che ritraggono sei gatti molto diversi tra loro.

È necessario solamente scegliere un gatto e poi scoprire il profilo corrispondente. Un’occasione unica per conoscersi meglio e capire a che livello è il proprio intuito. Svilupparlo, infatti, può trasformare questa qualità in un perfetto alleato nella vita di tutti i giorni.

Gatto numero 1

Altruista, onesto, introverso, romantico: sono queste le qualità che ti contraddistinguono dagli altri. Due sentimenti importanti nella tua vita sono l’amore e l’amicizia, che coltivi con dedizione ogni giorno. Non sopporti la superficialità, perché capisci le cose velocemente e in modo più approfondito d’altri. Pazienza e spirito di osservazione rappresentano sicuramente i tuoi punti di forza.

Gatto numero 2

Sei una persona energica, pieno di risorse e con un’elevata forza di volontà, che ti spinge a superare ogni limite. Puoi diventare un bravissimo leader, che guida la propria squadra con determinazione e senza lasciare indietro nessuno.

In amore, invece, preferisci sposare la libertà: sempre a caccia di nuove prede, non ami impegnarti e chiuderti nella tua campana di vetro. Sei nato per essere libero da vincoli affettivi.

Gatto numero 3

Sei una persona molto intuitiva, infatti una delle tue caratteristiche principali è l’attenzione, che poni su ogni cosa. Inoltre, sei razionale e intelligente. Tutte buone qualità che sposano delle eccellenti capacità logiche, che ti permettono di apprendere qualunque cosa in fretta e facilmente.

Ti piace essere d’aiuto e incoraggiare gli altri, perché ami avere compiti in cui essere davvero partecipe e fare la propria parte.

Gatto numero 4

Hai una personalità istintiva ma anche idealista, che convive con un profondo lato passionale e sensibile.

Vivi di emozioni, ascolti il tuo cuore e per questo sei sempre pronto a donare affetto. Se provi feeling, dai tutto te stesso.

Sai coltivare e mantenere le amicizie, per questo le persone attorno a te ti considerano un punto di riferimento quando si parla di consigli e sostegno.

Gatto numero 5

Sei estremamente pratico e concreto. Il tuo motto è Homo faber fortunae suae. Dal tuo punto di vista, tutti sono artefici del proprio destino e possono cambiare il corso delle cose: è così che si dimostra la tua concretezza.

Ti impegni molto a raggiungere i tuoi obiettivi e a non deludere te stesso e le persone attorno a te. Sei alla costante ricerca della perfezione.

Gatto numero 6

Determinato, carismatico, libero e spontaneo: ecco le tue caratteristiche. Vuoi vivere la vita al 100%, senza perderti neanche un momento. Prendi la vita di petto con grinta e motivazione, ma non accetti di dover sottostare a ordini. Il tuo spirito è liberto da catene sociali e cerca sempre di esprimersi al meglio.

Soddisfatto della risposta? Condividila coi tuoi amici e prova un altro test per scoprire di più sul tuo carattere.