Albe: “Fai buon viaggio…”, non trattiene le lacrime. L’addio lascia senza fiato

Albe, cantante che ha raggiunto la notorietà dopo aver partecipato ad amici, ha salutato la sua Serena

Albe dice addio alla sua Serena: il saluto commosso del cantante è finito sui social e ha emozionato tutti quanti. I due sono molto amati dai loro follower, e il saluto ha spezzato i cuori di tutti quanti.

Amici di Maria De Filippi è stato il trampolino di lancio per il giovanissimo artista: il ragazzo ha infatti solo 23 anni. Ha pubblicato alcune sue canzoni su Spotify e ha ottenuto un discreto successo tra i giovani per il suo stile unico e frizzante. Dopo la partecipazione al programma ha firmato un contratto discografico con la Warner Music, mentre continua a studiare Economia all’Università Cattolica di Cremona.

Il suo primo singolo, uscito a giugno, è stato Tratti, che ha ottenuto un successo straordinario, raggiungendo 100mila streaming sulla piattaforma musicale. Poi è venuto il turno di Meta, del 18 agosto, un altro enorme successo del giovane cantante. Seguono Così bello, Prima di Te, Giravolta e Karma.

Molte sue fan sono interessata alla sua vita amorosa. Albe è popolarissimo tra i giovani e molti di loro si chiedono chi ci sia nel suo cuore e che cosa voglia fare nel futuro. Prima di partecipare ad Amici di Maria De Filippi il ragazzo era fidanzato con Giulia. La loro storia però è finita a causa della lontananza.

Il cantante però ha ritrovato l’amore proprio tra le “mura” e il sudore della trasmissione. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e la storia, sebbene un po’ travagliata all’inizio, è andata avanti anche oltre la fine della trasmissione. Stiamo parlando della storia con Serena, la ballerina di Amici per cui Albe ha perso la testa.

Albe dice addio a Serena

Un tenero amore nato tra le lacrime e la fatica, nella speranza di voler emergere sopra gli altri per scalare la vetta del successo. Una relazione che, nonostante le avversità, è andato avanti con forza. Ora, però, è successo qualcosa.

Il cantante ha infatti dovuto salutare la sua ragazza: i due passeranno un lungo periodo lontani. Serena, infatti, ha vinto una borsa di studio per una prestigiosa accademia all’estero, ed è partita in questi giorni per la nuova esperienza.

Albe ha condiviso la foto in cui la saluta: sono entrambi in aeroporto e si scambiano un tenero abbraccio prima della partenza di lei. Un arrivederci che fa male al cuore, ma necessario per la giovane e talentuosa ballerina. Ma i due sono giovani, e supereranno anche questo “imprevisto”.