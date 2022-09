Devastazione Harry e Meghan: il segreto sconvolge i sudditi. La notizia è scioccante

Harry e Meghan potrebbero nascondere un segreto. Dopo la morte della regina Elisabetta II, la Royal Family è alle prese con un altro importante evento. Vediamo di cosa si tratta.

La morte della regina Elisabetta II ha acceso i riflettori e l’interesse sull’intera famiglia Windsor. Dopo un regno durato settant’anni, ora tocca al nuovo re, Carlo III, prendere in mano le redini e l’eredità della madre e reggere la dinastia e la monarchia reale. Molti parlano di un periodo di transizione, dal momento che Carlo è il primo re a salire sul trono ad una simile età, ma sappiamo bene come questa famiglia riservi sempre delle sorprese che trasgrediscono le aspettative iniziali.

Una di queste è sicuramente la presenza della nuova Regina Consorte Camilla Shand, da sempre amata e vicina al Re, nonostante Lady Diana e gli scandali di corte che questo legame ha suscitato.

Ma a Buckingham Palace le novità sono di casa e già si sentono le prime voci riguardanti un piccolo, possibile segreto, ben nascosto da Harry e la moglie Meghan Markle.

Il segreto tra Harry e Meghan

Facciamo un passo indietro e torniamo a quell’8 settembre 2022, giorno della scomparsa della regina Elisabetta II a 96 anni, presso il castello di Balmoral (Scozia). Da giorni si stava susseguendo una serie di informazioni sulla salute molto critica della Regina, situazione che ha allarmato i reali e tutta la famiglia.

Harry purtroppo non è potuto arrivare in tempo per l’ultimo saluto a Elisabetta II, trovandosi in America con la moglie Meghan, la quale è rimasta oltreoceano perché poco ben vista. Lo stesso re Carlo III, nel suo primo discorso alla nazione, ha citato in modo positivo il figlio minore e la consorte, velando però il chiaro proposito di volerli lontani, in America, onde evitare problemi e pettegolezzi nel suo nuovo regno.

In realtà, qualche giorno più tardi, Harry e Meghan si sono recati a Windsor accompagnati da William e Kate. Questa uscita aveva lo scopo di dimostrare vicinanza ai sudditi, ringraziandoli per la grande distesa di fiori, l’affetto rivolti alla Regina appena scomparsa. Ed è proprio durante questo momento che sono sorti i primi dubbi.

Questo incontro collettivo ha destato grande emozione perché, dopo tanto tempo, William e Harry si sono riavvicinati, condividendo il dolore e la mancanza per la scomparsa della nonna ma c’è molto di più dietro questa situazione.

Sembra infatti che il comportamento di Harry nei confronti di Meghan nasconda un piccolo segreto. Lei, nel suo bellissimo vestito nero, ha manifestato smarrimento, confusione, disorientamento, risolti grazie alle istruzioni di William e al sostegno di Harry che, con preoccupazione, le è rimasto sempre accanto. Non è passato inosservato un piccolo, appena percepibile segnale: il “gonfiore” della pancia di Meghan, che ha fatto e fa presagire una possibile gravidanza. Dopo Archie e Lilibeth Diana, potrebbe nascere il terzogenito della coppia?

Niente è stato annunciato e confermato. La Royal Family attualmente è impegnata nelle tante occasioni di commemorazione dedicate alla regina Elisabetta II, che culmineranno con il funerale previsto per il 19 settembre 2022.

Forse al termine di questo lungo momento di lutto, ci sarà spazio per nuovi arrivi e nuovi annunci.