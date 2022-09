Ecco chi prenderà l’eredità della Regina Elisabetta: cifre inimmaginabili

Dopo la morte della Regina Elisabetta c’è il toto scommesse su chi si accaparrerà l’ingente somma di denaro che la monarca possiede. Vediamo i dettagli di una soap opera annunciata.

Per quanto fossimo tutti consapevoli che prima o poi la Regina sarebbe morta, la notizia della sua dipartita è stata un vero e proprio shock. L’otto settembre Elisabetta è deceduta nella sua casa a Balmoral in Scozia alla veneranda età di 96 anni lasciando il trono a suo figlio Re Carlo accompagnato dalla Regina Consorte Camilla. Il Regno Unito, così come tutto il mondo, è sprofondato in una tristezza infinita in quanto la figura della regina ha accompagnato tanti eventi di portata epocale.

Il suo regno è durato per settanta anni e durante il suo operato ha davvero assistito ai più importanti fatti storici sempre in prima linea e senza mai tirarsi indietro nel prendere anche una difficile decisione.

La monarchia inglese, nel tempo, ha subito la pressione mediatica dovuta ai numerosi scandali partendo dalla tragica vicenda di Diana, ex moglie di Carlo e compianta principessa, al trasferimento in America di Harry e Meghan. I due hanno deciso di abbandonare i doveri reali per una vita più tranquilla oltreoceano dove hanno iniziato una serie di attività filantrope.

L’eco delle loro decisioni si sente fino ad oggi tanto è che alcuni rumors credevano che i due non si sarebbero presentati alla cerimonia di commemorazione per la morte della Regina. Eppure, Harry e Meghan ci sono stati e hanno salutato la folla accorsa per assistere all’evento insieme a Wiliam e Kate.

Bisogna capire per quanto tempo ancora i due si tratterranno in Europa tenendo conto che il Regno Unito sarà in lutto per ben dieci giorni fino a quando non ci saranno i funerali ufficiali a Londra.

L’eredità della Regina

La donna è stata ricordata da tantissime personalità della politica, alcune delle quali accorse in Inghilterra per dare un ultimo saluto alla grande Regina. Quest’ultima ha avuto un’influenza incredibile sul mondo intero e non a caso è stata la prima regina la cui immagine è stata utilizzata nelle monete inglesi.

Ora che è passata miglior vita le redini verranno prese in mano da Carlo e William a sua volta dovrà ampliare il suo raggio di azione. A chi andrà l’enorme eredità di Elisabetta? Svelata, intanto, la somma a cui ammonta il suo patrimonio. Stiamo parlando di cifre inimmaginabili.

Il portale “Qui finanza” ha dichiarato che il patrimonio della Regina si aggira attorno a 520 milioni di dollari oltre le svariate proprietà in giro per il Regno Unito, tra cui il castello di Balmoral in Scozia. A giovare di questa eredità sarà sicuramente Carlo oltre che William e nipoti. Non è chiara la posizione di Harry ma ovviamente anche lui non rimarrà senza un soldo in tasca.