Trovate nella macchina di Totti: la verità salta fuori. I dettagli della scoperta

Dopo due mesi dall’annuncio ufficiale la verità sulla fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti viene fuori, lasciando i fan della coppia e non solo completamente a bocca aperta.

L’estate sta finendo portandosi via quei bei gossip momentanei dovuti alle brevi ed intense relazioni tra i vari personaggi famosi. Ciò che, invece, continua imperterrito ad alimentare la fame dei più curiosi è sicuramente la separazione più chiacchierata d’Italia, quella tra la Blasi e Totti.

Dopo vent’anni e tre figli insieme Francesco e la conduttrice si sono detto addio lasciandosi alle spalle un fiume di domande. Perché una coppia così consolidata si è disintegrata? Da tempo le cose non andavano più bene. Si mormora che da quando Totti ha abbandonato il calcio si sia sentito smarrito e non abbia trovato in sua moglie alcun punto di riferimento.

In più, il pupone ha dovuto affrontare, durante la pandemia, la morte dell’amato padre a causa appunto del covid mentre a sua volta aveva contratto il virus. All’epoca solo l’amore dei figli è stato in grado di risollevarlo ma con Ilary, invece, le cose sono andate sempre di più verso il buio. Il progressivo allontanamento tra i due ha portato entrambi a guardare altrove ma chi ha tradito per prima?

Adesso arriva finalmente la verità ed è spiazzante.

Ilary, Noemi e gli altri

Nella recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Francesco Totti rompe il silenzio sulla rottura facendo delle dichiarazioni davvero scioccanti che di certo non hanno fatto piacere alla sua ormai ex moglie. Secondo il pupone Blasi sarebbe stata la prima a tradire e lui, dopo aver visto i messaggi scambiati con i presunti amanti, avrebbe deciso di approfondire la relazione con quella che fino a quel momento era solo una confidente, Noemi.

Ilary avrebbe a questo punto fatto inseguire da un investigatore privato e inserito delle cimici nella sua macchina per scoprire gli spostamenti dell’ex calciatore. Indignato Totti avrebbe replicato trattenendosi le borse firmate della bella conduttrice che di contro, insieme a suo padre, avrebbe privato Totti dei suoi più costosi Rolex. Insomma, pare una vera e propria faida che però non tiene in considerazione il bene più prezioso, i tre figli.

Si avvicina la battaglia legale dell’anno e i due sfoggiano le loro armi segrete. Totti ha voluto giocare d’anticipo con questa intervista al veleno. E pensare che secondo alcuni lui vorrebbe ancora molto bene a sua moglie anche in quanto madre dei suoi figli. Ecco cosa ha rivelato sul Corriere della Sera:

“Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi. Ci frequentavamo come amici. Poi, dopo capodanno, è diventata una storia. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il GPS per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”

Queste, però, non sembrano le parole di uno che tiene a sua moglie nonostante l’addio. Proprio per nulla.