La sofferenza di Gerry Scotti: confessa il doloroso fallimento. Lacrime a non finire

Gerry Scotti, nonostante una presenza sempre sorridente nei suoi programmi, ha un passato difficile che racconta ricordandone il senso di fallimento. Ecco le dichiarazioni.

Gerry Scotti è di certo uno di quei personaggi riconosciuto come solare, divertente e sempre con il sorriso sulla bocca. Nei suoi programmi Mediaset Scotti incarna perfettamente il bonaccione e il tipico uomo della porta accanto. La sua è una figura familiare e confortevole grazie anche a conduzioni che attirano milioni di spettatori durante la messa in onda.

In realtà, dietro questa facciata di serenità si nasconde un passato difficile fatto di sofferenza e di problematiche personali. Certo è che ora come ora Gerry sembra essere in un bellissimo momento familiare. È diventato da poco nonno di una bellissima nipotina nata dalla relazione di suo figlio Edoardo con la sua compagna, chiamata proprio in suo onore Virginia.

Il nome di battesimo del presentatore di Miradolo Terme è proprio Virginio che ha modificato ad hoc per la sua carriera artista. Una carriera ricca di soddisfazioni e programmi di successo come lo storico “Passaparola” e “Chi vuol essere milionario” per dirne solo alcuni. Sulla sfera privata Gerry ha avuto la sua buona dose di felicità ma, allo stesso tempo, anche un po’ di sfortuna.

La pandemia non è stata, in effetti, un periodo semplice per nessuno però per Gerry ancora meno. Infatti, l’uomo ha contratto il virus in maniera molto aggressiva fino ad essere ricoverato in ospedale per svariati giorni. L’uomo ne è uscito, dopo molto tempo, indenne ma ha iniziato un percorso di lunga convalescenza. In realtà, adesso, Scotti racconta qualcosa di più personale che riguarda l’ambito relazionale.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti

In una recente intervista lo showman Gerry Scotti confessa la sofferenza provata a causa della fine del matrimonio con sua moglie. A questo proposito afferma: “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona…”.

L’uomo ha percepito questo divorzio come un vero e proprio fallimento ed un senso di frustrazione lo ha accompagnato per molto tempo. Il momento più doloroso per Gerry Scotti corrisponde a quando ha dovuto lasciare la casa che condivideva con suo figlio ma una volta trasferitosi ha comunque optato per un’abitazione vicina in modo tale da essere presente nel suo percorso di crescita.

Per Gerry Scotti il lavoro ha rappresentato una via di fuga dalla delicata separazione con sua moglie e una valvola di sfogo per quello che definisce una dolorosa disfatta.

Adesso le cose sono cambiate e Gerry Scotti pare essere uscito da un brutto tunnel di tristezza ed è tornato ad essere il solito showman di sempre.