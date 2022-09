Camilla, preoccupano le condizioni della Regina Consorte: “Cerca di nasconderlo…”

Camilla Parker Bowles ha dei problemi di salute ma nasconde il suo dolore per stare vicino al marito Carlo in questi difficili giorni. Ecco la verità.

Colei che, ormai, è diventata Regina Consorte, Camilla Shand, sta male. La donna sta affrontando dei fastidiosi problemi di salute ma per amore verso suo marito il Re Carlo e per il regno cerca di presenziare ad ogni evento stringendo i denti nonostante le difficoltà.

Una fonte vicina alla famiglia reale ha parlato al famoso giornale Daily Telegraph e dichiara che la Regina Consorte avrebbe un dito del piede fratturato e che i medici le avrebbero consigliato di riposare. Purtroppo, però, in seguito alla morte della Regina Elisabetta, questo non è stato possibile e Camilla ha sacrificato un po’ di riposo per rispettare tutti gli impegni che questi giorni complessi racchiudono.

È, questo, un segno di grandissima devozione alla Corona per Camilla che, seppur con complicazioni iniziali nell’integrarsi tra i sudditi inglesi, sta acquistando sempre più il popolo del Regno Unito. La donna è stata capace di entrare con delicatezza nella vita dei principi Wiliam ed Harry dopo la tragedia della morta di Diana rispettando i tempi di elaborazione di tutta la famiglia.

Di fatti, la Regina Elisabetta ha riconosciuto in lei un ruolo importantissimo per la monarchia e ha personalmente voluto che dopo la sua morte Camilla ottenesse il titolo di Regina Consorte, con tutta felicità di Carlo. Adesso i due sono pronti ad affrontare la sfida più grande: salire al trono ed essere un punto di riferimento per tutto il Regno Unito.

Camilla e la decisione di essere vicina a Carlo

Camilla, quindi, ha subito un infortunio qualche settimana fa, prima della dipartita della Regina, che l’ha vista costretta a sottoporsi a svariate cure. Purtroppo, però, la donna non ha potuto seguire i consigli dei medici in quanto ha dovuto accompagnare Carlo in tutti gli impegni reali in seguito alla scomparsa di sua madre.

La donna, infatti, è apparsa insieme a Re Carlo prima in Scozia, ad Edimburgo, poi in Irlanda del Nord a Belfast ed infine anche in Galles a Cardiff. Camilla è presente ovviamente anche ai funerali ufficiali in onore della Regina Elisabetta, questo lunedì 19 settembre trasmessi in diretta mondiale.

La morte di Elisabetta ha rappresentato un momento epocale per la modernità: un pezzo del Novecento è scomparso e adesso la monarchia dovrà fare i conti con un’aria di rinnovamento. Carlo, all’età di 73 anni, è diventato finalmente Re e benché il traguardo rappresenti un importante tassello della propria vita questo è il frutto, purtroppo, della perdita della sua amata madre.

Malgrado il dolore e le ovvie problematiche che questo ruolo comporta Carlo avrà al suo fianco Camilla, come lei stessa ha dimostrato in questi ultimi, faticosi, giorni di lutto.