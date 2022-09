Alberto Matano, sua madre è più famosa di lui, la conosce tutta Italia, ecco chi è

Sapete chi è la mamma di Alberto Matano? La conosce tutto il Paese, è una donna molto famosa, anche di più del giornalista di La vita in diretta. Ecco chi è.

Una scoperta sorprendente, la mamma di Alberto Matano la conoscono tutti ma nessuno l’aveva collegata al presentatore di La vita in diretta. Lei è conosciuta in tutta Italia. Ecco di chi si tratta.

Nel ricambio generazionale che si è verificato in Rai negli ultimi anni Alberto Matano fa parte sicuramente di quella schiera di giovani presentatori che negli ultimi anni si sono distinti sulla rete ammiraglia conducendo alcuni dei programmi televisivi più importanti della Rai.

Matano si è distinto per il suo talento nella conduzione, per il garbo e per la competenza indiscussa nello svolgere il suo lavoro. Nelle ultime edizioni lo abbiamo visto al timone di La vita in diretta per non parlare dell’eccellente ruolo di opinionista ricoperto nell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Nel 1996 Matano ha superato le selezioni della scuola di giornalismo di Perugia, per poi conseguire il tesserino da giornalista professionista nel 1999. Questo gli ha permesso di entrare in Rai, alla conduzione del Tg 1 delle 20.00 e, in un secondo momento dello Speciale Tg 1 in diretta.

Nel corso della sua carriera Alberto Matano si è dedicato anche alla scrittura e ha pubblicato un libro dal titolo: Innocenti- vita segnate dall’ingiustizia, nel quale si sofferma su alcune vicende giudiziarie molto conosciute e passate alla storia nel nostro Paese.

Come tutti sappiamo molto bene, però, il programma che lo ha portato al successo popolare è stato sicuramente La vita in diretta, appuntamento quotidiano di Rai 1.

Di recente Matano ha coronato il suo sogno d’amore sposando il suo compagno, Riccardo Mannino e a officiare la cerimonia è stata proprio Mara Venier.

Della sua vita privata però il giornalista ha sempre cercato di mantenere il riserbo eppure alcune notizie sono venute fuori, come per esempio l’identità di sua madre, anche lei conosciuta al grande pubblico. Ecco di chi si tratta e di cosa si occupa.

Chi è la mamma di Alberto Matano?

Alberto Matano è il figlio di una donna molto famosa e conosciuta quanto lui nel mondo televisivo e politico. Il suo nome? La donna si chiama Marisa Fagà, è nata nel 1942 e si è laureata in Lettere Moderne, ha poi svolto una brillante carriera accademica e si è occupata anche di politica.

Marisa Fagà infatti è stata Consigliera regionale di parità, dal 2001 al 2005 nonché la referente del gruppo di lavoro della rete nazionale delle consigliere di parità. Oggi continua il suo percorso nella politica, partecipando a convegni che ricoprono importanti questioni sia di politica nazionale che internazionale.

Le passioni di Alberto Matano per certi argomenti quindi vengono proprio dalla mamma e i due hanno sempre avuto un magnifico rapporto, oltre a somigliarsi molto anche nei tratti del viso. Marisa ha sempre sostenuto le scelte del figlio e lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita professionale e personale fino all’altare, quando è convolato a nozze lo scorso 11 giugno.