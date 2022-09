È panico Buckingham Palace: “Il regno finirà presto”. Salta fuori una terribile malattia

Sono passati davvero pochi giorni dall’elezione di Carlo a Re in seguito alla morte della madre Elisabetta II e a Buckingham Palace si insinua un triste sospetto: il regno di Carlo potrebbe durare davvero poco. Ecco i motivi.

Re Carlo III ha appena iniziato la sua “carriera” da sovrano all’indomani della morte di sua madre, la Regina Elisabetta II scomparsa lo scorso 8 settembre. Eppure si sono già esternati pensieri poco edificanti sul nuovo Re che ha appena preso posto sul trono tra una gaffe e l’altra.

Insomma le polemiche su Re Carlo III d’Inghilterra sono già partite, per esempio ciò che ha suscitato molto scalpore e che ha naturalmente fatto già il giro del mondo è stato il gesto di stizza verso uno die suoi sottoposti, durante la firma ufficiale, quando ha spostato in modo brusco un portapenne che lo intralciava. Naturalmente i memes al riguardo si sono sprecati e il web si è scatenato.

Ora, il dato di fatto è che Carlo ha preso la corona a ben 70 anni, di fatto è un sovrano anziano che ha atteso per molti anni di poter salire al trono. I rumors sono come al solito tanti e fra i detrattori del sovrano vecchio, c’è chi afferma che sarebbe stato meglio abdicare in favore di suo figlio William.

Nel frattempo, dallo scorso 8 settembre sono stati molti i momenti di celebrazione in onore della Regina defunta che solo pochi mesi fa celebrava il suo giubileo per i 70 anni di regno.

Ecco perché il regno “durerà poco”

Da quanto si dice ultimamente, notizia che sarebbe stata riportata al The Guardian dall’ex corrispondente della famiglia reale, Stephen Bates, Re Carlo III soffrirebbe di una malattia di cui nessuno però era a conoscenza. Da qui l’affermazione piuttosto lapidaria relativa al futuro di questo nuovo regno che non sarà, a suo dire, troppo lungo: “Non penso che il regno di Carlo durerà per decadi”.

Qui non si parla, infatti, soltanto dell’età di Carlo, ma anche delle sue condizioni di salute che non sarebbero buone. Inoltre i temi che Carlo potrebbe affrontare da regnante dividerebbero l’opinione pubblica, minando la stabilità dell’Inghilterra. Forse non tutti sanno che Carlo ha molto a cuore il tema dell’ambiente e anche quello della medicina.

Quanto alle sue condizioni di salute, Carlo in questi giorni si sarebbe presentato in pubblico con le mani troppo gonfie, dettaglio che è stato subito notato e sul quale si è espresso il dottore Gareth che ha rilasciato una dichiarazione al Daily Star, affermando che potrebbe trattarsi di un edema:

“L’edema è una condizione in cui il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, normalmente gambe e caviglie, ma anche nelle dita, il che le fa gonfiare”.

Si tratta quindi di un disturbo piuttosto comune e che di solito interessa le persone che hanno superato i 65 anni. Ma per quanto riguarda le condizioni generali di salute dell’attuale Re è da qualche tempo che si parla di demenza senile, ma questa notizia al momento non è stata confermata.