Arriva il gesto clamoroso di Totti, “L’ha fatto così presto”. Ilary furibonda, rischio degenero

Francesco Totti è stufo e fa di testa sua. Ecco il gesto che ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Ilary è infuriata e la situazione degenera. Vediamo cosa succede.

Purtroppo, quella che si sperava fosse una separazione pacifica si sta rivelando come una battaglia all’ultimo scandalo: Totti e Ilary sono ormai ai ferri corti. L’undici luglio hanno annunciato al mondo un addio ufficiale che ha messo fine ad una delle relazioni più belle e amate dagli italiani. Un rapporto durato vent’anni che si è incrinato inesorabilmente dopo alcuni traumi familiari che hanno allontano definitivamente la coppia.

Per Totti l’addio al calcio e la morte del padre sono stati dei momenti cruciali nella sua vita e, a detta sua, avrebbe voluto sua moglie Ilary più vicina. La donna, però, sempre secondo le parole di Totti non sarebbe stata abbastanza di supporto e l’uomo si sarebbe progressivamente allontanato fino ad arrivare tra le braccia della sua attuale compagna Noemi Bocchi.

Una situazione, insomma, molto delicata che vede nella rottura tra Totti e Ilary non solo problematiche nella gestione dei figli ma anche difficoltà nella divisione dell’immenso patrimonio che la coppia possiede insieme. Dopo l’annuncio, i due, hanno richiesto privacy e hanno affrontato l’estate separati nel più totale riserbo. Ilary è volata all’estero per fuggire dal clamore mentre Totti è rimasto a Roma anche per continuare la sua relazione con Noemi.

Però, dopo settimane di silenzio Totti, forse stufo delle accuse di traditore, ha deciso di parlare rilasciando un’intervista al Corriere della Sera in cui confessava di aver trovato dei messaggi compromettenti di Ilary e che sotto shock avrebbe iniziato la relazione con Noemi solo dopo Capodanno 2021. Si tratta di un rapporto in crisi già da molto tempo che, però, è sfociato in una rottura definitiva questa estate lasciando il mondo stupefatto.

Dopo le scioccanti rivelazioni di Totti al Corriere che includono Rolex rubati e borse firmate nascoste, l’ex calciatore si fa beccare in posto particolare dall’occhio indiscreto dei paparazzi. Ecco cosa ha combinato.

Le foto di Totti

È ancora il settimanale diretto da Alfonso Signorini,Chi, a pubblicare immagini esclusive di Francesco Totti e di sua figlia Isabel immortalati a casa della nuova compagna dell’uomo, Noemi Bocchi.

All’una e mezza di notte Francesco Totti è stato beccato mentre esce dall’abitazione di Noemi insieme ad un’amica della donna, Samanta. Dopo di lui viene fuori anche Isabel con un amico di suo padre e la ciurma si dirige verso le macchine.

Forse, uscendo dalla porta secondaria, speravano di non farsi vedere dai fotografi o forse, Totti, così stanco di doversi nascondere, fa ormai tutto alla luce del sole. Resta il fatto che questo gesto ha sconcertato i fan dell’ex coppia oltre che con molta probabilità avrà fatto andare Ilary su tutte le furie.

L’accordo tra i due prevederebbe che i figli non incontrino i rispettivi partner e venissero tutelati. Per questo Ilary, durante gli ultimi giorni d’estate, ha deciso di prelevare Isabel dal padre per portarla con sé in Croazia dopo aver capito che la piccola giocava ancora con i figli della Bocchi.

È una situazione molto complessa e delicata ma l’ex calciatore non ci sta più: l’amore con Noemi, ora, non può più essere celato anche a costo di far arrabbiare qualcuno che un tempo era l’amore della sua vita, Ilary Blasi.