Bufera Rai, situazione drammatica, si corre ai ripari con decisioni drastiche: “Li stiamo perdendo”

Sono iniziati da poco i nuovi programmi su Rai 2, eppure sulla rete televisiva è già scoppiata una vera e propria bufera.

L’azienda è profondamente in crisi: attualmente, infatti, sta gestendo grandi e complesse problematiche con la sua programmazione. Alcune trasmissioni potrebbero essere anche cancellate. Vediamo cosa sta succedendo.

Solo pochi mesi fa la Rai 2 aveva presentato i suoi palinsesti, entusiasmando il suo pubblico più appassionato. A pochi giorni dall’inizio della nuova programmazione, però, il canale sta vivendo un momento drammatico, durante il quale dovrà necessariamente fare delle scelte, talvolta drastiche per la programmazione.

La novità più rilevante presentata ai palinsesti di questa estate riguarda un nuovo programma condotto da un celebre volto di Mediaset. Nessuno voleva credere che lei fosse passata in Rai, eppure è successo. Ora, però, è proprio quel programma che sta creando problemi.

Alessia Marcuzzi, a rischio il suo debutto in Rai

Stiamo parlando di “Boomerissima”, la nuova trasmissione con cui Alessia Marcuzzi – dopo una lunga pausa dalla conduzione – sarebbe tornata sul piccolo schermo debuttando in Rai.

Insomma, l’amata conduttrice sarebbe tornata a tenere compagnia agli italiani, ma su un’altra rete rispetto a quella nella quale ha sempre lavorato.

Il pubblico fin da subito si è mostrato entusiasta, ma ora sembra ci siano problemi con la messa in onda della trasmissione. Il programma era stato pensato come un reality, ma sembra che la rete televisiva stia valutando di cambiare il format.

Oltre a non avere una forma precisa, per ora il progetto non ha una data di avvio e l’impasse ha deluso molti.

Rai, spostato il programma di Mara Maionchi

Durante i palinsesti, inoltre, era stato annunciato un ulteriore programma per la stagione autunnale dal titolo, “Nudi per la vita”, questa volta diretto dalla divertente e ironica Mara Maionchi.

Si tratta di un programma che ha come obiettivo quello della sensibilizzazione ai tumori. La trasmissione lancia un messaggio fondamentale il lunedì in prima serata.

Recentemente, però, Rai 2 ha preso una drastica decisione: dato che il programma non ha avuto gli ascolti che ci si aspettava e da oggi nella stessa serata si aggiunge il Grande Fratello su Mediaset, il programma della Maionchi verrà spostato al martedì.

La decisione è stata presa per evitare la concorrenza e il rischio di un flop del programma, su cui l’azienda ha puntato molto, sia per la struttura che per l’importanza sociale che porta con sé.

Infatti, da stasera – lunedì 19 – inizia una nuova stagione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, e per i telespettatori sarà difficile decidere su che canale posizionarsi per passare la propria serata.