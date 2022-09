Alfonso Signorini fuori controllo: a rischio il Grande Fratello Vip. La sua reazione ha sconvolto tutti

Alfonso Signorini è nei guai. È stata scoperta e svelata la scaletta dei vip che entreranno nella Casa di Cinecittà a partire da lunedì 19 settembre 2022. Furioso e arrabbiato, Signorini ha manifestato una reazione pesante e fuori dal comune.

A pochi giorni dall’apertura di una delle case più famose d’Italia, sono arrivati i primi imprevisti e i disguidi per Alfonso Signorini. Il blog “Davide Maggio” ha infatti diffuso i nomi dei vip che parteciperanno al Grande Fratello Vip, mandando su tutte le furie il conduttore di Canale 5. Signorini avrebbe preferito mantenere il segreto e svelare le entrate durante le prime puntate del reality show. Purtroppo, questa soffiata ha scombinato i piani e l’obiettivo di tenere alta e costante l’attenzione del pubblico. La risposta del presentatore è stata fulminea e furibonda.

Pare che una delle soluzioni al problema sia quella di rimodificare la scaletta, in modo da ritentare l’effetto sorpresa. L’irritato Alfonso Signorini, forse, proverà un’altra strategia per rimediare a questa fuga di notizie.

I nuovi partecipanti al Grande Fratello Vip

Questa nuova edizione segnerà una svolta perché risulterà essere una delle più lunghe della storia del programma. La sua fine è prevista per maggio 2023 e conterà di ventitré concorrenti, più gli altri (ancora sconosciuti), che si alterneranno nel corso dell’anno.

Assodata la rabbia e la scontentezza di Alfonso Signorini, vediamo chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a partire dal 19 settembre 2022.

Marco Bellavia: attore, conduttore, lo Steve nella “saga” di Licia e volto di Bim Bum Bam;

Giovanni Ciacci: stylist e costumista, ha dichiarato di essere sieropositivo;

George Ciupilan: di professione TikToker, ha partecipato come allievo a Il Collegio;

Sofia Giaele De Donà: partecipante a Ti Spedisco in Convento, è un’influencer;

Alberto De Pisis: ex compagno di Taylor Mega, ha successivamente dichiarato la propria omosessualità;

Daniele Del Moro: già concorrente nell’edizione 2016 del Grande Fratello;

Edoardo Donnamaria: è voce e speaker della radio RTL 102.5;

Elenoire Ferruzzi: artista musicale e icona trans conosciuta nel mondo LGBTQ+;

Antonella Fiordelisi: campionessa di scherma, ha avuto diverse storie con calciatori e personaggi dello spettacolo;

Gegia: comica ed attrice, ha lavorato con Jerry Calà;

Charlie Gnocchi: fratello di Gene, lavora in radio;

Wilma Goich: la celebre cantante di “Le colline sono in fiore”;

Ginevra Lamborghini: la sorella di Elettra Lamborghini;

Sara Manfuso: moglie di Andrea Romano, deputato PD, è una giornalista e un’opinionista di vari talk show;

Carolina Marconi: presente al Grande Fratello 4, di recente ha rivelato la sua battaglia contro un tumore;

Nikita Pelizon: è un’influencer e ha già partecipato a Temptation Island, Ex On The Beach e Pechino Express;

Amaurys Pérez: campione di pallavolo, è noto per la sua presenza a Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare! Isola dei Famosi, Bake Off;

Pamela Prati: showgirl, al centro del caso Mark Caltagirone. È già stata dentro la casa del Grande Fratello Vip nel 2016;

Cristina Quaranta: volto di Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia, è volata all’Isola dei Famosi nel 2005;

Attilio Romita: conduttore del Tg1;

Patrizia Rossetti: ha lavorato per Rete 4 e ha già preso parte a La Fattoria e a Pechino Express;

Luca Salatino: corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, attualmente è fidanzato con la corteggiatrice Soraia Ceruti;

Antonino Spinalbese: noto parrucchiere ed ex di Belen Rodriguez, dalla loro relazione è nata la figlia Luna Marie.