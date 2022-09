Alfonso Signorini su Noemi Bocchi: “Non vede l’ora di entrare nella casa che le spetta”

Comincia una nuova stagione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini che senza peli sulla lingua ha fatto riferimento anche a un presunto ingresso di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Totti, “nella casa che le spetta”. Ma cosa intendeva con questa affermazione? Scopriamolo insieme.

Si sa, Alfonso Signorini non ha mai avuto peli sulla lingua e anche questa volta ha detto la sua, forte e chiaro, sulla relazione tra Ilary e Totti, parlando di un probabile ingresso di Noemi “nella casa che le spetta”.

Prima opinionista e poi conduttore del Grande Fratello VIP da ormai diversi anni, Alfonso Signorini non si trattiene dal commentare ciò che lo circonda, forse, anche per deformazione professionale. Infatti, è il direttore di Chi, noto magazine settimanale improntato sul gossip.

La nuova edizione del Grande Fratello VIP è alle porte e già ci si chiede chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa. Tra i vipponi confermati, per ora, c’è Pamela Prati: un grande ritorno nella casa più spiata d’Italia, visto che la showgirl aveva già partecipato a un’edizione precedente, lasciando decisamente il segno.

Pochi giorni prima dell’inizio della nuova edizione, tutta l’attenzione resta sui probabili concorrenti: nelle ultime questi sono entrati sempre più VIP appartenenti al mondo dei social network, piuttosto che del panorama televisivo. Questo permette al programma di essere uno dei più seguiti in prima serata sulle reti Mediaset e di avere un grandissimo rimbombo mediatico, come è successo in particolare l’anno scorso e quello prima ancora.

Ma veniamo a Noemi Bocchi: tutti la conosciamo ormai perché non si fa altro che parlare di lei negli ultimi giorni, in quanto è la nuova fidanzata di Francesco Totti. Alfonso Signorini sta fornendo molti retroscena sulla relazione tramite il suo settimanale Chi, e anche questa volta si è lasciato andare a una dichiarazione choc.

Alla domanda su un possibile ingresso di Noemi Bocchi nella casa più spiata d’Italia, Signorini risponde: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa che, a questo punto, le spetta”.

Probabilmente, faceva riferimento alla futura casa con il suo nuovo compagno, l’ex capitano della Roma. La loro storia d’amore infatti sembra andare a gonfie vele anche se i due non sono inclini a parlarne, forse per tutelare i figli e per non lasciare che se ne parli troppo.

Totti e Ilary l’hanno sempre detto, la priorità ora è che i loro tre figli non soffrano per via della separazione.