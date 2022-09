Nuovo scoop in casa Totti-Blasi: “È lei la prima amante…” Rivelazioni scottanti!

La separazione tra Totti e Ilary Blasi diventa giorno dopo giorno una vera e propria telenovela. Arrivano nuove scottanti rivelazioni sulla loro crisi, sui tradimenti e sbuca un nome che fa tremare l’ex coppia d’oro. Ecco i dettagli di questa storia.

Non c’è niente da fare, questa estate è sicuramente l’estate della crisi. Crisi politica, crisi sociale, crisi ambientale, crisi matrimoniale. E quando si parla di crisi matrimoniale non possiamo che citare la coppia romana per eccellenza: Ilary Blasi e Francesco Totti.

I due hanno avuto una relazione durata per ben vent’anni ed insieme sono genitori di tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Il loro matrimonio ha fatto sognare tantissime persone e la loro vita sembrava essere perfetta ricca di vacanze meravigliose e una pacata mondanità mista alla sicura routine della famiglia.

In realtà, dietro quella patina da sogni che la vita di Totti e Ilary ha sempre messo in scena, si celano segreti, tradimenti e bugie. Uno shock, insomma, per coloro che credevano in una sorte diversa per i loro beniamini e che, forse, pensavano potessero essere un’eccezione nel mondo dello showbiz.

Purtroppo, così non è stato, e Ilary e Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ormai due mesi fa la separazione ufficiale con due comunicati distinti segno che tra le parti scorre tutt’altro che buon sangue. Per settimane Ilary e l’ex calciatore hanno provato a mantenere il riserbo ma ora che la battaglia legale si avvicina per la custodia dei figli e per dividersi l’ingente patrimonio, qualcuno ha iniziato a parlare.

Totti ha rilasciato qualche giorno fa un’intervista al Corriere della Sera in cui affermava di essere stato tradito per prima e di aver scoperto i messaggi di Ilary rivolti ad altri uomini. Sconcertato e disilluso si è fatto consolare dalla bella Noemi Bocchi, prima sua confidente, poi sua amante con la quale porta avanti una relazione all’insegna della rinascita.

Nell’intervista, però, Totti fa affermazioni molto gravi sulle azioni di sua moglie rea di avergli rubato i suoi rolex dalla cassaforte e di essersi fatta pagare le vacanze estive dall’ex compagno. In questa storia che sta assumendo un retrogusto sempre più amaro vi è qualcuno che ha qualcosa da dire, coinvolto personalmente: Fabrizio Corona.

Le rivelazioni di Corona

L’ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo Instagram un’immagine incredibile che metterebbe in forte difficoltà il pupone, quella stessa persona che accusa Ilary di tradimento. La foto, abbastanza sfocata, ritrae una donna bionda scendere dall’auto di Francesco Totti e, a detta di Corona, si chiamerebbe Martina, ossia la primissima amante di Totti.

Fabrizio Corona, come ha sempre affermato, è certo che Totti non sia mai stato fedele e che Martina sia solo la prima di una serie di donne con le quali avrebbe tradito Ilary. Infatti, l’avvocato della donna, replicando alle dure parole del pupone, ha dichiarato “Ilary sa cose che rovinerebbero 50 famiglie”.

Corona, però, non risparmia dalle critiche neppure Ilary con la quale anni fa, durante la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello, aveva litigato proprio a causa dello scoop creato dal paparazzo sull’affaire Totti-Flavi Vento poco prima del matrimonio con la Blasi.

All’epoca Ilary l’aveva fortemente rimproverato per aver diffuso notizie false ma ad oggi siamo proprio sicuro fossero solo bufale? Corona promette di far conoscere a tutti la verità su una coppia che a quanto pare fosse tutt’altro che perfetta.

In questo modo, forse, spera di riscattare la sua immagine, che comunque rimane alquanto compromessa.