Ilary Blasi senza freni sulle sconcertanti dichiarazioni di Totti: “Ho visto cose che …”

È una telenovela senza fine quella tra la Blasi e Totti. Adesso, però, la storia si condisce di assurde dichiarazioni da parte del pupone. Ma la replica di Ilary non tarda ad arrivare ed è incredibile.

A distanza di due mesi dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi il silenzio così tanto perpetrato dai due ex coniugi si è rotto. Totti ha parlato di sua moglie in una sconcertante intervista al Corriere della Sera dove descrive nei dettagli la fine di un rapporto durato per ben vent’anni. L’ex calciatore rivela gli step della separazione accusando Ilary di averlo tradito per prima.

Nell’intervista il pupone afferma che con Noemi sarebbe iniziata dopo Capodanno e solamente perché aveva letto dei messaggi compromettenti di Ilary con altri uomini. Le dichiarazioni non si fermano qui anzi Totti è un vero fiume in piena. La Blasi, a detta dell’uomo, non avrebbe nessuna intenzione di fare una separazione pacifica ma è decisa ad andare in tribunale.

La battaglia legale per la custodia dei figli e per dividere l’ingente patrimonio è in preparazione e ora come ora si prospetta infernale. Il calciatore critica aspramente il comportamento di sua moglie che ritiene intenzionata solo a fargli dei dispetti. Confessa alcune questioni private che buttano fango sulla madre dei suoi figli. L’uomo dichiara:

“Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso. E non è finita. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…[…] E dov’è lo scandalo? Ormai tutti sanno della nostra storia.

Cerco di viverla con discrezione, sempre per non turbare i ragazzi. Non è tutto qui. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Insomma, Francesco Totti ha iniziato la sua guerra, non avendo tenuto conto che, però, queste sue parole molto forti avrebbero potuto avere un effetto devastante sui loro figli.

Riguardo alla custodia e alla gestione dell’enorme casa all’Euro il pupone afferma: […] “Ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord.

Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me.”

A Seguito di queste dichiarazioni accusatorie la risposta di Ilary non è tardata ad arrivare e ha rilasciato un comunicato alla Repubblica in cui afferma:

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”.

Ma non è tutto, pare che fonti vicine alla conduttrice siano a conoscenza di retroscena su Totti veramente sconvolgenti e dicono con sicurezza:

“llary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”

E’ evidente che la situazione stia veramente degenerando e, come era prevedibile, le uniche vere vittime di questa incauta intervista siano i figli di un amore giunto alle ultime battute d’arresto.