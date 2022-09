Federica Pellegrini, “Sono stata tradita”, rivelazione incredibile. “Fa paura…”, lei è famosissima

Federica Pellegrini ha avuto diverse storie d’amore, alcune di queste molto turbolente. Oggi arriva una notizia shock: la nuotatrice svela di essere stata tradita.

Federica Pellegrini non ce la fa più e lo dice: è stata tradita. La notizia ha preso alla sprovvista pubblico e fan. Ha tenuto il segreto per tanto tempo e alla fine ha deciso di aprirsi e rivelare che cosa le è accaduto.

L’ex nuotatrice si è sposata da pochissimo con Matteo Giunta, il suo allenatore. I due si sono scambiati le promesse il 27 agosto scorso a Venezia, e la cerimonia è stata curata da Enzo Miccio. La festa ha visto presenti tantissimi volti noti dello spettacolo. La Pellegrini ha finalmente realizzato il suo sogno di sposarsi, e ora è pronta a cominciare la sua nuova vita.

Prima della sua relazione con Giunta, l’ex atleta è stata legata a Luca Marin, anche lui nuotare, dal 2008 al 2011. Dopo la fine della loro storia si è fidanzata con Filippo Magnini, con cui è stata fino al 2017. La coppia aveva fatto sognare tutta l’Italia: due nuotatori che vivevano il loro sogno insieme, due grandi campioni che si supportavano l’un l’altra.

Purtroppo l’addio tra i due non è stata semplice. Fu Federica a lasciare Filippo nel lontano 2017: “Mi ha lasciato lei” aveva rivelato il nuotatore. “Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti e nutrono un forte rispetto reciproco.

Ora per lei esiste solo Matteo Giunta, allenatore pesarese che ha conquistato il cuore della Divina. I due si frequentano dal 2018, ma hanno sempre cercato di mantenere segreta la storia. Giunta è stato anche il tecnico di Filippo Magnini, e i tre hanno abitato insieme a Verona per un periodo.

Federica Pellegrini svela il tradimento

L’ex nuotatrice ha svelato un segreto che ha stupito i social e ha scatenato accese discussioni: anche lei, in passato, è stata tradita da uno dei suoi ex compagni. Non ne aveva mai fatto parola finora, ed è per questo che la notizia ha schockato molti.

Federica ha dovuto affrontare diversi scandali mediatici riguardo la sua vita sentimentale e proprio ora che ha raggiunto la pace ha deciso di svelare il suo segreto. “Le donne fanno paura a tanti uomini” ha detto. “Però io credo che non siano le donne a far paura, ma siano gli uomini ad avere paura dell’emancipazione delle donne“.

“Federica paura? Molto. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi”. L’ex nuotatrice non ha detto se le parole erano rivolte a Filippo o Luca, oppure qualcun altro; quel che è certo è che l’ex atleta ha sofferto molto.

Sembra che la donna con cui uno dei suoi ex fidanzati l’ha tradita sia una persona molto famosa nel mondo dello spettacolo. Non ci sono però indizi sulla sua identità.