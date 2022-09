Aurora Ramazzotti, brutto retroscena sulla gravidanza. Non doveva finire così

Aurora Ramazzotti e la sua gravidanza: tornano le nuove indiscrezioni e a parlare, questa volta, è una persona molto vicina alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Tra le varie notizie diffuse e seguite, la gravidanza di Aurora Ramazzotti sta suscitando interesse e curiosità. Anche perché la stessa ragazza e la famiglia non hanno ancora confermato nulla. Intorno alla vicenda aleggiano tanti dubbi e tante domande, il sospetto sulla fondatezza della dolce attesa e sulla veridicità delle chiacchiere circolanti.

Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza, global content marketing manager di Brembo, azienda italiana specializzata in tecnologie e in sistemi frenanti nel campo automotive. I due hanno la stessa età e si sono conosciuti all’università, attualmente convivono e sembrano decisi a non rilasciare particolari dichiarazioni riguardo lo sviluppo della loro storia.

Il clamore sul possibile stato interessante è partito da un avvistamento in Sardegna: Aurora Ramazzotti con la madre Michelle Hunziker stavano comprando un test di gravidanza. All’inizio pareva che l’acquisto fosse per la conduttrice svizzera, che in quel periodo estivo faceva coppia fissa con Giovanni Angiolini. In realtà le cose stanno diversamente e un personaggio vicino alla coppia ha rilasciato una dichiarazione sorprendente.

La rivelazione che conferma

Il personaggio che può dare una svolta a questa faccenda è Alfonso Signorini, uno dei più grandi esperti di gossip e di pettegolezzi, che non manca mai di rilasciare rivelazioni e annunci scottanti. Recentemente, il presentatore del “Grande Fratello Vip” è stato intervistato dal “Corriere della Sera” e ha potuto parlare e conversare a ruota libera sui recenti scoop estivi. La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha rappresentato una delle maggiori rendite per il suo giornale “Chi”, e la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Materiale che ha fatto girare voci, sospetti e tanta curiosità riguardo a queste vicende.

Queste sono le dichiarazioni di Signorini in merito ad Aurora Ramazzotti e alla sua possibile “attesa”: “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. (…). Non avrei dato la notizia. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.

Alfonso Signorini, quindi, conferma la dolce attesa di Aurora precisandone i tempi. La giovane ragazza, infatti, non sarebbe al quinto mese ma nei primi tre mesi di gestazione, un periodo di tempo particolare, a cui prestare grande attenzione e cura. Forse potrebbe essere questo il motivo di tanta privacy e silenzio da parte della coppia.