Meghan Markle lo lascia da solo. La verità dopo la morte della Regina

Dopo la morte della Regina Elisabetta tutto il mondo si è stretto in un lungo abbraccio virtuale alla famiglia reale.

È venuta a mancare una figura molto importante che ha regnato sul suo paese con gentilezza e decisione. Adesso, però, arriva la verità che riguarda l’inaspettata decisione di Meghan Markle.

Dopo che i medici hanno manifestato preoccupazione circa le condizioni di salute della Regina Elisabetta, la famiglia reale ha fatto di tutto per raggiungerla a Balmoral, nella sua residenza scozzese. Purtroppo, però, la situazione si è aggravata abbastanza velocemente ed è avvenuto quello che nessuno sperava accadesse: la Regina Elisabetta è morta l’otto settembre.

La donna è stata sul trono della monarchia britannica per ben settanta anni, diventando un punto di riferimento non solo per il Regno Unito ma anche per i paesi del Commonwealth. Solo due giorni prima della sua dipartita la Regina Elisabetta aveva accolto la nuova premier britannica Liz Truss, mostrandosi nelle foto ufficiali molto sorridente.

Purtroppo, l’età avanzata non ha aiutato a migliore la precarietà della sua salute e dopo poche ore da quelle immagini la Regina ci ha lasciato. La sua famiglia, nonostante il dolore, ha dovuto rimboccarsi le maniche per il proprio paese presenziando a tutti gli eventi ufficiali in onore della Regina. Carlo è diventato Re insieme a sua moglie Camilla, Regina consorte.

Kate e William sono stati nominati rispettivamente principessa e principe del Galles mentre, sebbene abbiano rinunciato ai titoli nobiliari, anche i figli di Harry e Meghan potranno usufruirne se il Re Carlo confermerà la sua decisione. Tutti, in questo momento, hanno un bel da fare tenendo conto che i giorni di lutto sono ben dieci fino a quando, cioè, ci sarà il funerale ufficiale a Londra.

Non è, quindi, ancora tempo di dimenticare la Regina. Girano, infatti, numerose polemiche riguardo le ore successive alla morte della monarca. Occhi puntati su Meghan. Cosa ha fatto dopo la tragica notizia?

Ecco la verità sulla decisione di Meghan Markle

A seguito della notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute della Regina i media avevano dato per certa la notizia che Meghan avrebbe raggiunto il castello in Scozia insieme ad Harry, suo marito. Questo rumor, però, è stato presto smentito da fonti più vicine alla Royal Family dicendo che Harry sarebbe andato in Scozia da solo.

Anche Kate Middleton, intanto, non è andata con il marito Harry ad assistere alle ultime ore della Regina per stare con i suoi figli durante i primi giorni di scuola. Pertanto, entrambe la mogli avrebbero lasciato soli i mariti in quei delicati attimi.

La decisione è, comunque, dovuta all’esigenza di accogliere nella dimora a Balmoral solo i parenti più stretti ossia i figli e i nipoti diretti. Kate e Meghan si sono, quindi, unite alla famiglia solo in un secondo momento.