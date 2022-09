“AlBano ci hai stancati”: questa volte gli attacchi sono pesantissimi

AlBano viene bandito dalla televisione. Questa volta le critiche sono pesanti e rischiano di cancellare la sua presenza dal grande schermo.

La dura legge del popolo e dei social, questa volta, si è scagliata contro Al Bano minacciando la sua partecipazione e la sua presenza in televisione.

Nonostante il grande successo conosciuto negli anni, pare che la sua sia una parabola in discesa dovuta alle critiche e al malcontento espressi sui social. Duri attacchi contro il cantante pugliese che porteranno ad una serie di gravi conseguenze.

La coppia Al Bano e Romina non funziona più

Al Bano e Romina Power sono senza dubbio una delle coppie indimenticabili della canzone italiana, molti sperano ancora in un loro ritorno nella vita. I due si erano conosciuti nel 1967 durante le riprese del film “Nel sole” e nel 1970 si sposarono, facendo sognare tantissimi fan e spettatori. Il loro è stato un legame bellissimo e ricco sotto ogni punto di vista, celebri furono i loro duetti e i loro singoli come “Felicità”, “Libertà”, “Nostalgia canaglia”, “Cara terra mia”. Vinsero insieme il Festival di Sanremo con il brano “Ci sarà” nel 1984. Milioni di dischi e un successo travolgente, almeno fino al 1999. Anno in cui si separarono definitivamente nella vita e nel mondo musicale e professionale.

Dal 2013 Al Bano e Romina si sono ritrovati e riuniti, ritornando in auge con una serie di concerti evento che li ha riportati sul palco, di nuovo a cantare insieme. Una scelta che ha suscitato apprezzamento, gioia e la sottesa speranza di vedere i due uniti, come prima.

Ma questa nostalgia canaglia, purtroppo, sta conoscendo un limite. La prova viene dal riscontro suscitato per la messa in onda di una puntata di Techetechetè, su Rai 1. Il programma, che propone canzoni, spezzoni di spettacolo dal passato, ha voluto omaggiare la grande coppia Al Bano – Romina Power grazie ad un’unica serata che ha ripercorso il loro trascorso musicale, i duetti, i momenti condivisi insieme sul palcoscenico e in tv. Ma l’effetto scatenato è stato l’esatto contrario.

Molti si sono scagliati contro l’ennesima proposta della coppia, giudicata in modo negativo, trita e ritrita nelle solite canzoni. Sono sorti commenti di questo tenore: “Guardo Criminal Minds su Rai 4 #Techetechete “, “Piuttosto che pagare l’Alban-Tax, guardo tutt’altro stasera “, “Oggi non vi seguo” “Stasera passo”.

Brutte reazioni sui social che evidenziano il calo di gradimento e di successo nei confronti di Al Bano. Questo potrebbe condurre ad una possibile uscita di scena del cantante che, dati i giudizi, potrebbe lasciare, per un bel po’ di tempo, il grande schermo e la popolarità.