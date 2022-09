Belen e Antonio Spinalbese ‘pazzia per amore’, spunta la verità della loro rottura: “Impensabile”

Belen Rodriguez ha rubato il cuore di molti uomini, ma pochi sono riusciti a conquistarlo.

Tra questi Antonio Spinalbese ce l’ha fatta. I due hanno avuto una bellissima storia che, purtroppo, è giunta al termine. Fino ad oggi non è stato mai reso noto il motivo della separazione, ma ora è spuntata un’indiscrezione che chiarifica le cose.

La relazione tra Belen e Antonio Spinalbese è stata davvero importante: un amore che destinato a durare nel tempo, tantoché i due hanno dato alla luce una bellissima bambina, secondogenita della showgirl argentina.

La storia tra i due, però, è giunta al termine e Belen è tornata con il suo ex marito, Stefano De Martino. Il motivo che ha portato al termine la relazione tra la bella argentina e Spinalbanese non era stato reso noto, ma oggi un esperto di gossip ha rivelato cosa è successo, spiegando per filo e per segno perché Belen e Antonio si sono lasciati.

È passato ormai molto tempo da quando i percorsi di vita di Belen e Antonio si sono separati, tantoché lei è tornata con il suo ex marito, il ballerino di Amici, Stefano De Martino.

Solo ora, però, emergono dei retroscena che spiegherebbero perché la relazione tra i due è finita. La motivazione è sconvolgente e ha lasciato i fan senza parole: nessuno avrebbe mai pensato che quello sarebbe stato il nodo centrale.

Perché Belen e Antonio si sono lasciati

A fornire i chiarimenti tanto attesi è stato Alessandro Rosica, noto blogger di gossip italiano. Secondo quanto riportato dall’esperto, la causa scatenante sarebbe stata la troppa gelosia di Antonio nei confronti della bella argentina.

Una gelosia che sembra trovare motivazione nel rapporto che Belen aveva e ha tutt’ora con un uomo in particolare. Parliamo di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi e ex fidanzato di Belen.

Nonostante la loro relazione sia giunta al termine, i due hanno continuato a coltivare il loro rapporto rimanendo amici nel tempo. spesso, infatti, sono apparsi insieme durante una semplice passeggiata o un buon caffè. Insomma, un rapporto di amicizia che però avrebbe creato disturbo ad Antonio.

Non è facile accettare che la propria compagna coltivi un rapporto con il proprio ex, e Antonio non ce l’ha fatta. Questo sembrerebbe essere stato il motivo per cui le loro strade si sono separate per sempre.

Ma Fabrizio Corona non sembra essere stato l’unico ostacolo. Pare proprio che Antonio Spinalbese sia stato geloso anche del famosissimo attore Michele Morrone, grande amico di Belen.