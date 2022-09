“La maledizione di Camilla”, retroscena agghiacciante su Lady D dopo la tragedia

A distanza di qualche giorno dalla morte della Regina vengono a galla i segreti dal passato e questa volta riguardano gli amanti per eccellenza: Carlo e Camilla insieme alla compianta Lady Diana. Vediamo cosa sta succedendo.

La Regina Elisabetta è venuta a mancare l’otto settembre all’età di 96 anni lasciando il mondo intero nel più totale sgomento.

La maggior parte delle persone, nonostante l’età avanzata, la considerava come una figura quasi immortale in grado di esistere al di là del tempo e dello spazio. La notizia della sua dipartita ha raccolto le condoglianze di molti politici, personaggi famosi che durante tutta la loro vita non hanno conosciuto altra monarca al di fuori di lei.

Dopo settanta anni di regno, quindi, è venuto il momento di passare le redini del trono a suo figlio Carlo che, giunto all’età di 73 anni, dovrà imparare il mestiere del Re ed intensificare, quindi, i suoi impegni ufficiali. Accanto a Re Carlo c’è la sua amata moglie Camilla Shand che per, volontà di Elisabetta, è Regina consorte.

Per protocollo Camilla non avrebbe avuto diritto a dei titoli nobiliari essendo stata già sposata e non essendo la madre degli eredi al trono. La regina Elisabetta, per riconoscere l’unione tra suo figlio e la donna, ha reso possibile che Camilla ottenesse quindi il titolo di Regina Consorte.

D’altronde la Shand è l’amore della vita di Carlo. I due, prima di sposarsi nel 2005, sono stati amanti per moltissimi anni e la loro relazione clandestina ha contribuito al deteriorarsi del rapporto tra Carlo e Diana oltre che essere il motivo principale della depressione della principessa.

Dopo anni in incognito Carlo e Camilla sono venuti allo scoperto e dopo qualche anno dalla tragica morte di Lady D hanno deciso di convolare a nozze, in maniera discreta ma ufficiale. Da allora, Camilla grazie alla sua pazienza e devozione verso la famiglia reale e i sudditi inglese, ha acquisito sempre più popolarità a discapito del disprezzo provato dal popolo agli inizi dell’unione. Un odio, questo, motivato dall’amore verso Diana, apprezzata per la sua dolcezza e gentilezza e per le sue numerose fragilità.

Ora, dopo tutte queste vicissitudini, viene svelato un segreto che testimonia come Diana fosse vittima della “maledizione di Camilla”. Ecco di cosa stiamo parlando

La maledizione di Camilla

È venuta a galla una verità incredibile sui parenti di Carlo e Camilla. Si mormora che Alice Keppel e Re Edoardo VII rispettivamente i bisnonni di Camilla Shand e Re Carlo, avessero una relazione segreta e fossero stati amanti per moltissimi anni.

È una storia sicuramente molto simile a quella dei loro nipoti, ma che ha un finale diverso. Carlo e Camilla ora sono marito e moglie, quindi il popolo deve accettare l’ufficialità di questo amore. Inoltre, pare che Re Edoardo avesse voluto la sua compagna Alice vicino a lui sul letto di morte segno di un affetto profondo seppur nascosto ai più.

Insomma, per Diana era destino che Carlo si mettesse con Camilla data la familiarità con la vicenda appena descritta. È come se Lady D avesse subito la cosiddetta “Maledizione di Camilla”. Ecco, quindi, rivelato un ulteriore tassello di una vicenda che, dopo molti anni, continua a riempire le pagine dei giornali.