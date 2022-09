Federica Pellegrini fa l’attesissimo annuncio: “Finalmente in 3!” | Foto

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati moglie e marito dallo scorso 27 agosto e già hanno un annuncio da fare.

La foto testimonia che l’amata coppia si popola: finalmente sono in 3! I fan sono al settimo cielo, scopriamo insieme la bellissima notizia.

Il matrimonio tra Federica e Matteo

Il fatidico «sì» è stato pronunciato pochi giorni fa nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia, ma già Federica e Matteo riempiono i propri fan di soprese con un annuncio inaspettato che porta grande gioia.

Quello tra Federica e Matteo è stato un matrimonio privato e intimo, organizzato dal celebre wedding Planner Enzo Miccio: lei, di bianco vestita, si è contraddistinta indossando degli iconici occhiali da sole con montatura candida.

É arrivata verso quello che da lì a poco sarebbe diventato suo marito molto emozionata, accolta dal calore degli invitati. Lui, l’ha aspettata pazientemente per 45 minuti.

“Sono arrivati belli, sorridenti e innamorati”, commenta emozionato Enzo Miccio. Il wedding planner si è preso cura di ogni dettaglio per regalare il giorno migliore della loro vita all’amatissima nuotatrice italiana e il suo futuro marito.

“Vi devo confessare che sono un po’ emozionato perché è davvero bello stare con loro. Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti, tutto prende forma e io mi emoziono…”, conclude Enzo.

La chiesa di San Zaccaria, una delle più belle della città lagunare, ha riunito molti volti famosi del panorama italiano, ma la cerimonia è stata molto intima e privata, tantoché sono uscite solo le foto rilasciate dalla stessa sposa, Federica Pellegrini.

Accompagnata da ben 5 damigelle, Federica non ha voluto che mancassero nemmeno i suoi amati cuccioli di bulldog, che sono quattro per la precisione.

Il tanto atteso annuncio

Per l’occasione, Matteo e Federica si sono fatti scattare un’iconica foto mostrandosi sulla barca che li ha accompagnati a Venezia insieme a un ospite speciale: il piccolo Rocky, uno dei quattro bulldog francesi che appartengono alla coppia.

In un giorno così speciale, i loro amati cuccioli non potevano mancare: anzi, sono stati proprio loro ad averli accompagnati fino all’altare.

Nei giorni prima del matrimonio, i fan avevano notato l’assenza di Rocky dai social della Pellegrini. Questo ha creato preoccupazione nei followers più appassionati, che hanno pensato al peggio.

Invece, Federica ha spiegato che i loro quattro “bambini” erano a casa dei nonni in attesa delle nozze, quando sono finalmente tornati ad essere in 3, anzi in 6! Ora tutti sono in trepida attesa di un ultimo annuncio speciale: quello della gravidanza.