Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, il lieto evento, gli auguri arrivano da tutti

Tutta l’Italia è felicissima per loro e la celebrazione di un lieto evento. Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi festeggiano qualcosa di importante dopo molti anni.

Silvia Toffanin è una delle presentatrici più apprezzate dello spettacolo italiano. La donna, dagli inizi a Passaparola insieme alla sua grande amica Ilary Blasi, ne ha fatta di strada. Silvia conduce, infatti, da diversi anni un programma seguitissimo dagli italiani “Verissimo”.

L’appuntamento del sabato pomeriggio è, per molti spettatori, un momento di ritrovo dopo la lunga settimana lavorativa per ascoltare le forti storie degli intervistati. Anche questa stagione al timone del programma ci sarà la Toffanin che ospiterà dei grandi personaggi dello showbiz italiano e no.

La nuova edizione di Verissimo torna a partire dal 17 settembre con i protagonisti della nuova fiction targata Mediaset “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi. Verissimo occuperà nei palinsesti il doppio appuntamento settimanale e quindi così come l’anno precedente avremo la possibilità di vedere Silvia Toffanin sia il sabato che la domenica.

Infatti, gli ospiti del weekend oltre che la Chillemi e Yaman prevedono la presenza delle opinioniste del Grande Fratello, in partenza questo 19 settembre, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Elodie e i campioni prima olimpici poi europei Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi.

Insomma, sembra essere l’inizio di una stagione davvero scoppiettante. Anche dal punto personale pare che la vita della Toffanin proceda davvero a gonfie vele. La relazione con il suo compagno Piersilvio Berlusconi dura da ben 17 anni e da lui ha avuto due bambini, Lorenzo e Sofia. Insieme hanno fatto un gesto dolcissimo. Vediamo di cosa tratta.

La vita di Silvia e Piersilvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono una delle coppie più solide nel panorama televisivo nostrano. I due, però, nonostante la lunga relazione e due figli insieme hanno deciso di non convolare a nozze consapevoli che per dimostrare un amore non serve l’anello al dito.

Silvia ed il patron di Mediaset, però, sono molto dediti alla famiglia ed insieme hanno deciso di passare gli ultimi giorno a Portofino nella loro abitazione lontano dai paparazzi e per cercare un po’ di quiete. È trapelata, però, una bellissima immagine che dimostra l’affetto che lega ogni membro della famiglia.

I Berlusconi hanno festeggiato i sette anni della piccola Sofia in un ristorante dove sono clienti abituali ovver I gemelli. La foto mostra Piersilvio impegnato ad intrattenere la piccola Sofia mentre Silvia molto divertita mentre la aiuta a spegnere le candeline. Un’immagine di famiglia bellissima oltre che essere davvero rara. I due si fanno vedere molto di rado insieme per preservare la tanto desiderata privacy.

Colmi di lavoro, però, riescono a gestire l’equilibrio con la famiglia accompagnando il primogenito Lorenzo nel suo sport preferito lo skateboard e la piccolina nelle varie attività dei bimbi di oggi. Silvia, intanto, con molta probabilità la vedremo impegnata nella conduzione de “La talpa”. Dopo molti anni come regina di Verissimo ci sarà possibilità di conoscerla anche in altre vesti.

La più felice, tra le sue versioni, sembra essere, però, quella di mamma.