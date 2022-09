Morgan e i problemi di salute. L’annuncio che ha sconvolto i fan, ha dovuto annullare tutto

Morgan ha dovuto annullare alcuni appuntamenti del tour in programma a causa delle sue condizioni di salute che al momento non sono delle migliori. L’annuncio ufficiale ai fan ha fatto preoccupare tutti.

Di Morgan non si finisce mai di parlare, una delle ultime polemiche legate al cantante è stata quella che lo ha visto intervenire nel programma elettorale di Giorgia Meloni, quando ha consigliato al Presidente di Fratelli d’Italia di fare attenzione a come usava i vocaboli.

Giorgia Meloni ha ribattuto però specificando che il cantautore avrebbe comunicato attraverso sms con lei consigliandole di fare attenzione al linguaggio nel programma, ma sembra da quanto riportato dalla politica che le sue dichiarazioni siano state gonfiate, lasciando intendere che a scrivere il programma di Fratelli d’Italia sia stato lui. Morgan ha poi specificato di avere un pensiero politico diverso e che non ha intenzione di votare Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre prossimo.

Una parentesi delicata che sicuramente ha abbassato l’indice di gradimento del cantautore che però è tornato di recente alla musica e si è dedicato alla pianificazione delle tappe del suo prossimo tour. Purtroppo, però, la salute ci si è messa di mezzo e lo avrebbe costretto a cancellare già delle date. Con un post sui social, infatti, Morgan ha dichiarato di avere delle problematiche di salute da risolvere e che quindi alcune date del tour vanno rimandate. Questa notizia ha scioccato e preoccupato molto i fan.

Morgan e i suoi problemi di salute preoccupano tutti

Le parole di Morgan al riguardo sono quelle che vi riportiamo a seguire e non lasciano dubbi: “In questi giorni sto molto male ho dovuto annullare i concerti purtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i biglietti, credo che la mia agenzia sia riuscita a rimandarli e non cancellarli. Ho delle grandi fitte di dolore, ho sempre tribolato con il mio rene sinistro, non è una sorpresa prima o poi sapevo che si sarebbe ripresentato”.

I suoi problemi al rene quindi non sono una novità per lui che, come ha scritto, ne ha sempre sofferto: “Cerco di distrarmi con la musica che ha un potere salvifico, conoscendo la storia di Franz Liszt che è sempre uscito da qualunque momento difficile fisicamente grazie alla immersione nella musica. Ci vediamo appena mi riprendo, se mi riprendo”.

I fan di Morgan si sono stretti intorno a lui, sostenendolo e, sia pure a parole, provando a stargli vicino esprimendo grande affetto. Morgan è stato invaso dai messaggi dove gli si augurava una pronta guarigione. Una bella dimostrazione di stima, sostegno e tanto amore nei confronti del cantautore.

Speriamo quindi che Morgan possa riprendersi e dedicarsi alla sua musica e al pubblico che in questi mesi di ritrovata normalità vuole solo riprendere a frequentare i concerti.