Roberto Farnesi, tragico annuncio: tutti piangono la drammatica perdita

L’attore per eccellenza delle fiction italiane Roberto Farnesi ha subito un lutto molto grave che ha sconvolto la sua vita. Grazie a sua figlia Mia, Farnesi cerca di andare avanti. Ecco la sua storia.

L’attore della fiction di successo targata Rai 1 Roberto Farnesi sta attraversando uno dei periodi più bui della sua vita. Di recente ha perso sua madre Maria Angela, morta all’età di 82 anni. I due erano molto legati e la sua scomparsa ha stravolto completamente Roberto che deve fare affidamento sull’amore di sua figlia Mia.

Purtroppo, sua madre Maria Angela era malata da tempo e la sua perdita non è stata una sorpresa. Roberto le è stato vicino fino all’ultimo insieme ai suoi fratelli per guidarla nell’ultimo viaggio della sua vita. Farnesi avrebbe voluto tenere privata la perdita di sua madre, ma la notizia del lutto è trapelata quasi subito sui giornali, così, Roberto si è sentito in dovere di condividere i suoi pensieri in questo momento complesso sulle sue pagine social.

L’attore ha espresso dolcissime parole di cordoglio per la sua amata madre e ha ringraziato i suoi fan per l’affetto ricevuto. Ulteriori dettagli su come sta gestendo questo difficile periodo arrivano da una personale intervista fatta al settimanale Nuovo.

La Forza di sua figlia Mia

Nonostante il dolore per la scomparsa di Maria Angela Roberto Farnesi come ha dichiarato nel settimanale Nuovo vuole mandare un messaggio di positività e dice: “Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti”.

Inoltre, Roberto ritiene che l’amore per sua figlia, la piccola Mia, sia davvero la chiave per dimenticarsi di queste settimane tragiche. La bimba è una forza della natura e viene trattata come la principessina di casa. Farnesi, legatissimo a sua madre, afferma come la donna fosse più serena negli ultimi attimi di vita proprio perché sicura della nuova famiglia creata da suo figlio con la sua amata compagna Lucya Belcastro.

Nell’intervista dice: “Proprio per questo mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo”.

Oltre a Mia e Lucya, Roberto Farnesi ha avuto il supporto da parte dei colleghi al lavoro, lavoro che, a detta sua, non avrebbe mai voluto interrompere proprio perché lo avrebbe aiutato a non pensare al dolore. In merito a ciò dichiara su Nuovo. “Non avrei potuto (lasciare il set), perché mi aiuta a distrarmi e perché mia madre era una grande fan”.

Roberto dà un insegnamento importante: malgrado le difficoltà e le sofferenze che la vita comporta è importante guardare oltre e concentrarsi su ciò che di bello resta che per l’attore corrisponde al lavoro e alla famiglia.