Gina Lollobrigida, dopo il ricovero d’urgenza arriva la notizia che nessuno voleva sentire

Dopo il ricovero di Gina Lollobrigida ci sono degli aggiornamenti: i fan sono preoccupati ma scoprono qualcosa in più. Ecco cosa sta succedendo.

È davvero impossibile non conoscere la grande attrice italiana Gina Lollobrigida. La donna è una dei più importanti personaggi dello spettacolo del Bel Paese, conosciuta anche all’estero. Grazie alle sue memorabili interpretazioni e alla sua strabiliante bellezza la Lollobrigida si è affermata nel firmamento dello showbiz.

Gina Lollobrigida è arrivata alla veneranda età di 95 anni ma nonostante tutto continua imperterrita a lavorare. Sono numerose le apparizioni nei programmi televisivi dove racconta la sua carriera e il suo passato da diva. Di recente si è candidata al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia Sovrana e Popolare, dichiaratasi esausta delle liti dei politici di oggi e volenterosa, a dispetto di coloro che la sminuiscono per la sua età, di cambiare le sorti di questo mondo.

L’attrice, però, ha subito un intervento delicatissimo a seguito di una brutta caduta. Adesso arrivano notizie sulle sue condizioni di salute che hanno destato non poche preoccupazioni ai fan.

Ecco cosa è successo a Gina Lollobrigida

La Lollobrigida è stata ricoverata d’urgenza dopo essersi rotta il femore per un incidente domestico. Vista l’età della donna tutti i suoi ammiratori hanno mostrato legittimamente apprensione per la sua salute tenendo conto che la rottura del femore comporta già di per sé, al di là di ogni ostacolo anagrafico, diverse complicazioni.

Pare che però la donna sia in buone condizioni e abbia risposto benissimo alle terapie. Di fatti, i medici hanno provato a tranquillizzare i fan dichiarando che la sua salute non sarebbe in pericolo anzi la Lollobrigida sarebbe prontissima per le elezioni del 25 settembre.

La carriera di Gina Lollobrigida

Ginna Lollobrigida è diventata famosa dopo aver partecipato a Miss Roma, concorso di bellezza che la portò ad essere invitata per le finali di Miss Italia dove si classificò terza. Da quel momento la sua carriera è cresciuta fino ad arrivare oltreoceano, a quelli che vengono considerati i suoi anni più belli.

Prima, però, di essere una star Hollywoodiana la bella Gina ha recitato in film come: Santarellina di Eduardo Scarpetta, Campane a martello (1949) e Fanfan la Tulipe (1952), solo per dirne alcune. La Lollobrigida durante la sua lunga vita ha passato dei momenti molto tristi e bui.

Nel 2018 ha raccontato in un’intervista di aver subito uno stupro da un uomo che si è approfittato di lei. Ecco le sue parole: “Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare. Per andare avanti. Ero vergine”

Inoltre, Gina Lollobrigida ha confessato la difficoltà di fare carriera in un mondo di uomini i quali, senza scrupoli, hanno provato ad usarla e sfruttarla. La donna ammette, però, che grazie al suo carattere forte e alla sua tenacia si è difesa sempre al massimo.

Ora sta passando un momento delicato ma quella stessa forza usata in passato la aiuterà per affrontare al meglio il futuro.