Carlo Verdone, la “mamma” famosissima! Sorella e moglie di due celebrità | Foto

Carlo Verdone è uno degli attori comici più famosi e apprezzati nel nostro paese.

Vanta di una vastissima filmografia di successo, che l’ha portato a recitare a fianco di molti professionisti del settore, tra cui una donna che spesso interpreta la parte di sua mamma. Nessuno se lo immaginava, ma quella donna nella vita reale è la sorella di un famosissimo attore. Vediamo insieme chi è.

Carlo Verdone, la carriera

La carriera di Carlo Verdone debutta nella magica atmosfera del Teatro Alberichino di Roma con lo spettacolo “Tali e Quali”. Nel tempo, lascerà alle sue spalle il palcoscenico per passare al piccolo e poi al grande schermo, dove ora noi siamo abituati a incontrarlo.

Nel 1977, infatti, viene notato dal regista televisivo Enzo Trapani, che gli permette di esordire in tv con “Non Stop” varietà di maggior successo di quegli anni, che gli permetterà di sfondare la porta del cinema.

Con quel viso tondeggiante, gli occhi simpatici e carisma da vendere, Carlo Verdone veste splendidamente i panni dei personaggi cinematografici che si muovono nel folkloristico universo della commedia all’italiana.

Tra i suoi maggior successi ricordiamo “Un sacco bello” – di cui è anche regista -, “Borotalco”, “Troppo Forte”, “Compagni di scuola”, “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, “Benedetta follia” e molti altri ancora.

In molte di queste pellicole lo abbiamo visto recitare al fianco di quella che, nei film, è sua mamma. Il nome di quella donna è Silvia e nella vita reale, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche la sorella di un volto famosissimo del cinema. Ma di chi si tratta?

Chi è Silvia, la “mamma” di Carlo Verdone

Silvia è la sorella di sangue Carlo Verdone, nonché moglie di Christian De Sica. Quella di Verdone è una famiglia di artisti, che ha rubato con talento la scena italiana in campo di cinema. Silvia e Carlo, infatti, hanno recitato in numerose pellicole rubando il cuore al loro pubblico. Anche il padre Mario era un famoso critico cinematografico e l’altro fratello di Carlo e Silvia, Luca, è un noto regista.

Moglie di Christian De Sica, Silvia Verdone è nata a Roma il 5 febbraio 1958. Debutta come annunciatrice della Rai, per prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli. Qualche anno dopo torna nel mondo del cinema e del teatro, diventando produttrice cinematografica. Tra i suoi titoli “3”, “Simpatici & antipatici” e lo spettacolo teatrale “Parlami di me”.

A proposito della loro relazione, il marito Christian De Sica ha affermato:

“Non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.